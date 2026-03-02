Cillian Murphy rompe el silencio sobre su vida familiar y reflexiona sobre la llegada a los 50 años

El actor irlandés Cillian Murphy, ganador del Óscar y protagonista de Peaky Blinders, habló de forma inusual sobre su vida privada. En una entrevista publicada el sábado 28 en el diario The Times, el intérprete de 49 años compartió reflexiones sobre la paternidad, el matrimonio y la mediana edad.

Murphy, reconocido por su carácter reservado, describió esta etapa como un momento revelador. Indicó que la media edad resulta interesante cuando ya ha formado una familia y ha alcanzado el éxito profesional. Señaló que en cierto punto surge la conciencia de que queda menos tiempo por delante del que ya se vivió.

El actor explicó que cumplirá 50 años en pocos meses. Ante ese escenario, afirmó que piensa en el rumbo que desea tomar. Su prioridad es mantener el equilibrio entre la vida personal y el trabajo. Expresó que aspira a ser un padre y esposo sensato, sin dejar de asumir su carrera con seriedad cuando corresponda.

Su familia lejos del foco público

Murphy está casado con la artista visual Yvonne McGuinness desde 2004. La pareja tiene dos hijos, Malachy y Aran, nacidos en 2005 y 2007. El actor comentó que su último trabajo en un set ocurrió hace 15 meses. Durante ese periodo dedicó la mayor parte del tiempo a actividades cotidianas como pasear al perro.

La incertidumbre inicial sobre ‘Peaky Blinders’

En la misma entrevista, Murphy abordó el fenómeno de Peaky Blinders, una de las producciones más destacadas de su carrera. Reconoció que la serie no alcanzó el éxito inmediato. Según explicó, la primera temporada recibió una reacción moderada. El impulso llegó en la segunda entrega. Agregó que el público continúa descubriendo la historia.

También comparó el impacto del cine con el de la televisión. Indicó que una película puede tener un momento de auge y luego desaparecer, mientras que una serie permanece disponible y permite que nuevas audiencias la encuentren con el tiempo.

Óscar por ‘Oppenheimer’

Cillian Murphy ganó el Óscar a mejor actor por su interpretación del físico Robert Oppenheimer. El científico fue conocido como el padre de la bomba atómica. La película fue dirigida por Christopher Nolan y consolidó al actor como una de las figuras más influyentes del cine actual.

