Viva

Cillian Murphy rompe el silencio sobre su vida familiar y reflexiona sobre la llegada a los 50 años

Cillian Murphy rompió su habitual reserva y reflexionó sobre la media edad, su vida con Yvonne McGuinness y sus hijos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Cillian Murphy abordó su vida personal, su familia y el éxito de ‘Peaky Blinders’ y ‘Oppenheimer’.
Cillian Murphy abordó su vida personal, su familia y el éxito de ‘Peaky Blinders’ y ‘Oppenheimer’. (ADRIAN DENNIS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCillian MurphyYvonne McGuinness
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.