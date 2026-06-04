Cierra famoso mercado gastronómico en San José tras siete años por esta razón: ‘Nos duele profundamente’

El mercado gastronómico era uno de los más concurridos en San José.

San José pierde otra carta en la baraja de su oferta culinaria. Un reconocido mercado gastronómico, ubicado en el cantón de Montes de Oca, decidió cerrar sus puertas tras siete años de funcionamiento.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, La Gata Gastropark, centro fundado en 2019 y que albergaba seis restaurantes, anunció sorpresivamente su adiós.

Según explicaron en el texto, tras “un largo proceso de conversación y de evaluar la situación internamente entre el equipo administrativo“, llegaron a la decisión de poner fin al negocio este 31 de mayo.

“Nos duele profundamente este escenario, pero en este momento es la mejor decisión para el establecimiento”, escribieron.

Además de la noticia, dedicaron unas palabras emotivas a los clientes y trabajadores que, a lo largo de los últimos siete años, sostuvieron el mercado gastronómico que era uno de los más concurridos en la capital.

“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a quienes nos visitaron y disfrutaron de los deliciosos platos que los cocineros callejeros prepararon con esmero.

“Fuimos un espacio donde absolutamente todo el mundo fue bienvenido. Gracias también a los músicos y artistas que llenaron de vida nuestra tarima, y a esas emocionantes finales deportivas que nos hicieron brincar de nuestras sillas”, dicta el texto.

“Los recordaremos a todos con muchísimo cariño, valorando siempre la pasión, el trabajo y la dedicación de quienes se esforzaron por servir a nuestros comensales el mejor plato de comida posible”, concluye.

La Nación contactó con La Gata Gastropark para conocer los motivos y una de las administradoras explicó que varios impagos de partes externas a la administración golpearon las finanzas del negocio, que ahora está a la venta.

En redes sociales, decenas de personas reaccionaron a la noticia y lamentaron el fin del mercado gastronómico.

“Qué triste, fue uno de los lugares donde empecé a escribir mi historia con mi esposa”, “Muy buenos recuerdos, de corazón lo siento mucho”, “Mis mejores cumpleaños los pasé ahí”, “La primera cita con mi novia fue ahí”, “Era un excelente lugar”, fueron algunos de los comentarios.