Viva

Cierra famoso mercado gastronómico en San José tras siete años por esta razón: ‘Nos duele profundamente’

El negocio detalló a ‘La Nación’ la razón del cierre, que se efectuó este 31 de mayo

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
La Gata Gastropark
El mercado gastronómico era uno de los más concurridos en San José. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
La Gata Gastropark
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.