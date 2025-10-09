Christian Sandoval cantó en vivo en Teletica: vea el inesperado momento

A Christian Sandoval, periodista de Teletica, le sobra experiencia en los micrófonos de las cabinas de radio y los estudios de televisión. Pero lo que no muchos sabían es que también sabe empuñar uno cuando se trata de “echarse un palomazo” en un karaoke.

Durante la edición de este 9 de octubre de De boca en boca, Sandoval se animó a cantar en vivo. Curiosamente, el reconocido periodista se encontraba en el programa para acompañar a su compañero de Teletica Radio, Iand García, quien asistió para demostrar sus dotes vocales.

Sin embargo, luego de García, la presión social de los presentes hizo que Sandoval tuviera que lanzarse a dúo con la periodista Susana Peña. Ambos, con más actitud que talento, interpretaron La media vuelta.

Así cantó Christian Sandoval en Teletica

-Noticia en desarrollo