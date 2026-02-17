Chofer de Uber narró impensada pesadilla que vivió con pasajero y lanza llamado: ‘Fue un extremo total’

El chofer de Uber costarricense subió el testimonio a su cuenta de TikTok Javialvolante.

Un chofer de Uber costarricense vivió una verdadera pesadilla durante uno de los viajes que realizó. Según contó el conductor, quien recurrentemente comparte sus experiencias a través de redes sociales, jamás esperó tener que contar algo como lo que le pasó con un pasajero.

El conductor, quien aparece en redes sociales como Javialvolante, narró la compleja situación que vivió cuando un usuario abordó su vehículo desprendiendo un mal olor que se le hizo insoportable.

Tal grado tuvo el hedor del hombre que, apenas finalizó el viaje en las cercanías de San Pedro de Montes de Oca, el chofer decidió grabar su testimonio.

“Era algo catastrófico. O sea, vean cómo tengo los ojos (los mostró llorosos). Me he escapado de vomitar. El olor está impregnado en el carro; el carro está podrido. No se le quita”, comentó mientras mostraba una lata de aromatizante que ya había agotado.

“¿Ahora quién me va a pagar el exorcismo a este carro? Pucha, gente, si van a salir a la calle, pásense un pañito, por lo menos, si es que le tienen alergia al agua o una cosa así. Pero, lo que me pasó a mí ahorita es un extremo total. Y también para los conductores, porque he escuchado que hay conductores que también andan fatales", agregó.

Chofer de Uber vivió incómoda situación por el mal olor de un pasajero

El curioso video generó decenas de reacciones en TikTok, donde ya acumula casi 200.000 reproducciones. Algunos que también prestan sus servicios para la plataforma comentaron experiencias similares y hasta le recomendaron desodorantes para el carro.

“Hasta que arde la nariz”, “Yo lo hubiera bajado y se lo hago saber”, “A mí me pasó muchas veces, es mortal la vara”, “Yo disimuladamente respiro por la boca, porque sí, hay gente que, válgame Dios”, fueron algunos de los comentarios.

El chofer tiene ocho años de dedicarse a Uber y aproximadamente siete meses de subir videos a su cuenta Javialvolante, en la que ya ha logrado una importante repercusión con algunas publicaciones.