Charlyn López sorprende al revelar su nuevo trabajo: ‘Se nos cumplió el sueño’

Charlyn López, de Repretel, se adentró en el mundo del emprendimiento con su nuevo negocio.

La presentadora de Repretel y creadora de contenido, Charlyn López, sorprendió a sus seguidores al anunciar una nueva etapa en su vida profesional: además de conducir el programa Giros, ahora incursiona en el mundo del emprendimiento con la apertura de una venta de pollo frito en Orotina, Alajuela.

Con una mezcla de ilusión, esfuerzo y amor por sus raíces, López inauguró su local en Plaza Mango el pasado 22 de mayo, apostando por un sueño que hoy comienza a tomar forma.

“Dicen que la comida une corazones y eso es exactamente lo que queremos hacer. Cada receta nace con esfuerzo, ilusión y muchísimo amor para que cada platillo que llegue a sus manos se sienta como un pedacito de hogar”, afirmó Charlyn en un video, publicado este miércoles, en el que presentó su negocio.

La comunicadora destacó que el proyecto representa más que un emprendimiento: es la materialización de un anhelo construido con dedicación y fe. “Hoy comienza este sueño y queremos compartirlo con ustedes. Gracias a Dios se nos cumplió el sueño de tener La Pechuguita, el mejor pollo frito de Orotina”, agregó.

El anuncio no pasó desapercibido entre sus colegas del medio, quienes rápidamente le expresaron su apoyo y buenos deseos a través de redes sociales.

Figuras como Greivin Morgan, Teresa Rodríguez y Melissa Durán celebraron este nuevo paso en la vida de López.

“Muchos éxitos en este nuevo proyecto, mi hermosa”, comentó Rodríguez, mientras que Morgan, con su característico humor, escribió: “Ahí le caigo de fijo porque soy catador de pollo frito”. Por su parte, Durán también se sumó al entusiasmo: “Deseando ir a probar”.

De esta manera, Charlyn López demostró que los sueños se pueden volver realidad con constancia, llevando sabor, identidad y cariño a su querido Orotina, el lugar que la vio crecer.