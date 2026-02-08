Viva

Cepillín: de odontólogo a ícono infantil, la historia detrás del payaso que marcó a varias generaciones

¿Qué pasó con la fortuna de Cepillín? La verdad sobre sus ahorros y su retiro

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Cepillín, el 7 de febrero hubiera cumplico 80 años. Foto: (CARLOS MEJIA/ EL UNIVERSAL)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CepillínRaúl VelascoLas MañanitasRicardo González Guitiérrez
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.