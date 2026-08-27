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Caso conmociona en Estados Unidos: Expresentadora de TV se declara culpable de asesinar a su madre

La mujer de 48 años enfrenta una posible condena de cadena perpetua

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Por Fiorella Montoya

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Angelynn Mock fue presentadora de noticias en diversos medios de Estados Unidos.
Angelynn Mock fue presentadora de noticias en diversos medios de Estados Unidos. (Imagen hecha con IA/Imagen hecha con IA)







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Estados UnidosAngelynn Angie Mock
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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