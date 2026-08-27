Caso conmociona en Estados Unidos: Expresentadora de TV se declara culpable de asesinar a su madre

Angelynn Mock fue presentadora de noticias en diversos medios de Estados Unidos.

La exconductora de televisión Angelynn Angie Mock, de 48 años, se declaró culpable del asesinato en primer grado de su madre, Anita Avers, de 80 años, en Wichita, Kansas.

Según informó People, Mock enfrenta una posible condena de cadena perpetua, con opción de libertad condicional después de 25 años. La sentencia quedó programada para el 5 de octubre.

Los hechos sucedieron cuando la policía encontró a Avers con múltiples heridas de arma blanca en una residencia privada la mañana de Halloween del 31 de octubre del 2025. Mock fue detenida poco después.

De acuerdo con documentos obtenidos previamente por People, la expresentadora ofreció versiones contradictorias sobre lo ocurrido. En una de ellas aseguró que apuñaló a su madre para “salvarse a sí misma”. También manifestó que creía que su madre era el diablo.

El caso tuvo además un componente relacionado con su salud mental. En enero, un juez la declaró incompetente para ser juzgada y ordenó su traslado al hospital estatal de Larned para evaluación y tratamiento. En julio, fue declarada competente y el proceso continuó.

Mock trabajó como presentadora de noticias matutinas en KTVI Fox 2, en St. Louis, entre 2011 y 2015. También fue reportera deportiva en KLKN, en Nebraska.