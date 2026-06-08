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Casi 100 millones de visualizaciones en Netflix: la miniserie de 6 episodios de 45 minutos basada en una novela

La producción basada en la novela de Alice Feeney mezcla un asesinato, una periodista y un detective unidos por un pasado complejo

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Por La Nación / Argentina / GDA
Con 98,2 millones de vistas, esta serie de Netflix presenta una investigación criminal donde los principales sospechosos buscan resolver el caso.
Con 98,2 millones de vistas, esta serie de Netflix presenta una investigación criminal donde los principales sospechosos buscan resolver el caso. (Netflix/Netflix)







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La Nación / Argentina / GDA

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