Casi 100 millones de visualizaciones en Netflix: la miniserie de 6 episodios de 45 minutos basada en una novela

Con 98,2 millones de vistas, esta serie de Netflix presenta una investigación criminal donde los principales sospechosos buscan resolver el caso.

Netflix tiene en su catálogo una producción que se consolidó entre las series más exitosas de su historia. Se trata de Él y Ella, una miniserie de seis episodios de aproximadamente 45 minutos basada en la novela homónima de Alice Feeney. La ficción acumula 98,2 millones de visualizaciones durante sus primeros 91 días en la plataforma y ocupa un lugar dentro del top 10 histórico del servicio de streaming.

La serie apuesta por el suspenso psicológico y desarrolla una trama marcada por secretos, sospechas y relaciones personales que complican una investigación criminal.

Dirigida por Anja Marquardt y William Oldroyd, la historia sigue a Anna, personaje interpretado por Tessa Thompson. La protagonista es una periodista que atraviesa una etapa difícil en su carrera profesional.

Todo cambia cuando una mujer aparece asesinada en Blackdown, un pueblo británico. Anna descubre que tiene una conexión personal con la víctima y decide investigar el caso por cuenta propia.

La situación toma un giro inesperado cuando el detective responsable del caso resulta ser Jack, su exesposo, interpretado por Jon Bernthal.

La investigación expone heridas del pasado entre ambos. También revela una cadena de secretos que aumenta la tensión conforme aparecen nuevas pistas.

La serie plantea una pregunta central: ¿qué ocurre cuando las dos personas encargadas de descubrir la verdad no parecen ser completamente confiables?

Según la sinopsis oficial de Netflix, una mujer es asesinada en Blackdown y la presentadora de noticias Anna Andrews intenta evitar la cobertura del caso. Sin embargo, las circunstancias la obligan a involucrarse en una investigación que termina por acercarla al centro del misterio.

Las críticas especializadas destacaron varios aspectos de la producción. Entre ellos sobresalen el tratamiento de temas como la venganza, la ira femenina y el engaño.

También resaltaron las actuaciones de Bernthal y Thompson, a quienes atribuyen gran parte de la tensión narrativa que sostiene la historia.

Otros comentarios señalaron que la miniserie supera varias de las fórmulas habituales del género policial y desarrolla una propuesta más compleja de lo que aparenta en sus primeros episodios.

Con apenas seis capítulos, Él y Ella se convirtió en una de las producciones de suspenso más vistas de Netflix y continúa atrayendo espectadores gracias a una historia donde casi nadie parece decir toda la verdad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.