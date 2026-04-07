Casa donde se filmó ‘Mi primer beso’ sale a la venta tras escándalo en ONG en Florida

La vivienda del filme ‘Mi primer beso’ se vende tras cierre de ONG vinculada a caso de acoso digital en Florida.

La casa que sirvió como escenario de la película Mi primer beso (1991) salió al mercado tras quedar vinculada a un escándalo de acoso digital. El inmueble está ubicado en Bartow, Florida, en Estados Unidos.

El precio solicitado alcanza los $1,25 millones, equivalentes a unos ¢3.050 millones. La vivienda tiene 120 años y fue escenario del recordado filme protagonizado por Macaulay Culkin y Anna Chlumsky.

La propiedad también funcionó como sede de la organización Hope House Florida desde agosto de 2024. Esta ONG brindaba apoyo a mujeres embarazadas y madres solteras.

Sin embargo, cerca de un año después de iniciar operaciones, la organización cerró. La clausura ocurrió tras un caso judicial que involucró a su directora ejecutiva, Tara Johnson.

Según reportes de la prensa internacional, Johnson fue detenida en octubre de 2025. Las autoridades la señalaron como responsable de enviar imágenes y mensajes de contenido sexual a una ex amiga.

La denuncia la presentó Kristina Taylor, quien solicitó ayuda para identificar el origen de mensajes que incluían fotos íntimas de su expareja. Las investigaciones permitieron vincular a Johnson con los envíos.

El caso derivó en una condena de dos meses de prisión. Posteriormente, la sanción se cambió por servicio comunitario tras el perdón otorgado por la denunciante.

Tras el cierre de la ONG a finales del año pasado, el inmueble quedó disponible en el mercado inmobiliario.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.