Carolina Jaikel hace fuerte aclaración sobre su proceso contra el cáncer: ‘No se comparen conmigo’

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, enfrenta un cáncer de pulmón en fase cuatro. En reiteradas ocasiones ha contado su historia en redes sociales y, recientemente, ahondó en algunos detalles sobre su proceso e hizo una fuerte aclaración: no desea que quienes están en el mismo tratamiento se comparen con el de ella.

Así lo dejó ver en varios videos que publicó, ya que algunas personas se la topan en las calles y le consultan que cómo hace para poder salir a caminar y demás.

“Me dicen como Caro: “Qué dichosa, cómo hace; yo aquí estoy en cama, yo no me logro levantar, yo no tengo fuerzas, ¿qué estás haciendo diferente a mí?. Todas las quimios son diferentes, y todos los cuerpos también son diferentes, y todos estamos en diferentes lugares en este proceso”, inició explicando.

Además, dio a conocer que ella solo desea motivar con lo que le sucede.

“Mi intención cuando les subo las cosas, para motivar o para simplemente contarles parte de mi proceso, no es que ustedes se comparen conmigo ni con nadie. Cada uno de nosotros está llevando el proceso de la mano de Dios y de la mejor manera que puede, y todos tenemos síntomas, reacciones distintas a la quimio, y también realidades diferentes... Escuchen su cuerpo”, añadió.

Ella dio a conocer que dentro de las consecuencias de la quimio hubo días en los que se le dificultaba levantarse a orinar, tenía que faltar a la oficina o simplemente no quería levantarse de su cama, pero aclaró que todo depende del tipo de tratamiento.

“También pasé quimios que se me hicieron superduras, y ahora estas que recibo son un poquito más tolerables y yo logro hacer más cosas, y tampoco se trata de llevar el cuerpo de uno al límite ni autoexigirnos más de la cuenta... Si un día se sienten mejor y pueden salir a caminar, háganlo... Todos estamos llevando el proceso lo mejor que podemos, entonces no se comparen”, añadió.

Carolina Jaikel explicó que su quimioterapia no ha hecho que se le caiga el cabello. (Instagram)

Carolina Jaikel aclaró por qué no se le cae su cabello

Otra de las consultas que recibió es el cómo hace para que su cabello no se caiga debido a la quimioterapia.

“El tipo de quimio que yo hago no bota el pelo. No es que estoy haciendo nada diferente, me lo estoy tratando de cuidar un poco, porque obviamente está súperdañado, porque la quimio sí me lo reseca muchísimo, y entonces los tips que yo les doy a ustedes es como para hidratarlo, y cosas que yo he venido probando, porque estoy aprendiendo”, aclaró.

Además, aclaró que al inicio, cuando recibía seis quimioterapias, su cabello no se caía y ahora tampoco lo hace, cuando recibe solamente una.

“No es que yo esté haciendo nada que ustedes puedan hacer; sinceramente, no sé si hay algo que se pueda hacer para que el pelo no se caiga... La lotería del cáncer y los diferentes síntomas de cada una de las quimioterapias, y obviamente cada quien tiene un tratamiento muy específico para el tipo de cáncer”, finalizó.

Jaikel pidió a quienes la siguen que no se comparen, sino que amen su cuerpo y piensen en que cada persona hace lo mejor que puede.