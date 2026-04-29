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Carolina Jaikel hace fuerte aclaración sobre su proceso contra el cáncer: ‘No se comparen conmigo’

La empresaria hizo un llamado a sus seguidores, pues cada cuerpo reacciona de forma distinta a las quimioterapias. También habló sobre su falta de caída de cabello

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Por Fiorella Montoya y Fanny Tayver Marín
Carolina Jaikel contó en sus redes sociales que está disfrutando con Bryan Ruiz en Magia del Poás.
Carolina Jaikel y Bryan Ruiz han compartido cómo manejan el proceso de cáncer. (Instagram Carolina Jaikel)







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Carolina JaikelBryan Ruiz
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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