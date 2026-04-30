Carolina Jaikel describe cambios en su cuerpo por quimioterapia y aclara duda sobre su cabello

Carolina Jaikel dio a conocer la razón detrás de por qué su cabello no se cae.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, enfrenta un cáncer de pulmón en fase cuatro. En reiteradas ocasiones ha contado su historia en redes sociales y, recientemente, ahondó en algunos detalles sobre su proceso e hizo aclaración sobre un tema del que le han consultado mucho: su falta de caída del cabello.

“El tipo de quimio que yo hago no bota el pelo. No es que estoy haciendo nada diferente, me lo estoy tratando de cuidar un poco, porque obviamente está súperdañado, porque la quimio sí me lo reseca muchísimo, y entonces los tips que yo les doy a ustedes es como para hidratarlo, y cosas que yo he venido probando, porque estoy aprendiendo”, aclaró.

Además, dijo que al inicio, cuando recibía seis quimioterapias, su cabello no se caía y ahora tampoco lo hace, cuando recibe solamente una.

“No es que yo esté haciendo nada que ustedes puedan hacer; sinceramente, no sé si hay algo que se pueda hacer para que el pelo no se caiga... La lotería del cáncer y los diferentes síntomas de cada una de las quimioterapias, y obviamente cada quien tiene un tratamiento muy específico para el tipo de cáncer”, finalizó.

Ella dio a conocer que dentro de las consecuencias de la quimio hubo días en los que se le dificultaba levantarse a orinar, tenía que faltar a la oficina o simplemente no quería levantarse de su cama, pero aclaró que todo depende del tipo de tratamiento.

“También pasé quimios que se me hicieron superduras, y ahora estas que recibo son un poquito más tolerables y yo logro hacer más cosas, y tampoco se trata de llevar el cuerpo de uno al límite ni autoexigirnos más de la cuenta... Si un día se sienten mejor y pueden salir a caminar, háganlo... Todos estamos llevando el proceso lo mejor que podemos, entonces no se comparen”, añadió.

Además, hizo un llamado a no comparar los procesos de cada persona y mucho menos el de ella, ya que lo comparte como una forma de motivar a otros.