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Carolina Jaikel describe cambios en su cuerpo por quimioterapia y aclara duda sobre su cabello

La empresaria contó cómo es su proceso contra el cáncer de pulmón y cuáles efectos ha tenido su cuerpo

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Por Fiorella Montoya y Fanny Tayver Marín
Carolina Jaikel
Carolina Jaikel dio a conocer la razón detrás de por qué su cabello no se cae. (Instagram)







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Carolina Jaikel
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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