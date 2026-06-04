Carmen Electra se robó las miradas en el estreno de ‘Scary Movie 6′ con revelador vestido transparente

La estrella de ‘Baywatch’ destacó en el estreno promocional de la sexta entrega de la popular saga de comedia.

Carmen Electra se convirtió en una de las figuras más comentadas durante la fiesta de lanzamiento de Scary Movie 6, la nueva entrega de la franquicia de comedia que inició en el año 2000.

La actriz de 54 años asistió al evento realizado el 3 de junio en el Paramount Theatre de Los Ángeles, donde destacó con un vestido negro transparente que llamó la atención de los fotógrafos presentes.

Durante la actividad, la artista posó sonriente ante las cámaras, realizó varias poses y saludó a los medios que cubrieron la presentación de la película.

Electra mantiene una amplia popularidad entre el público por su participación en la serie Baywatch.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA - 3 de junio de 2026: Carmen Electra asiste al estreno mundial de Scary Movie de Paramount Pictures en el Paramount Theatre de Los Ángeles, California. (Foto de Kevin Winter/Getty Images/AFP). (KEVIN WINTER/Getty Images via AFP)

La actriz también tiene un vínculo directo con la saga cinematográfica. Formó parte del elenco de Scary Movie (2000) y de Scary Movie 4 (2006).

Aunque Carmen Electra no figura oficialmente en el elenco de la sexta película, su presencia en la actividad alimentó las especulaciones sobre una eventual aparición especial. Hasta ahora, la producción no confirmó ninguna participación de la actriz en la nueva entrega.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.