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Carmen Electra se robó las miradas en el estreno de ‘Scary Movie 6′ con revelador vestido transparente

La actriz de 54 años asistió a la presentación de la nueva película de la franquicia y generó comentarios por su llamativo atuendo

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Por O Globo / Brasil / GDA
LOS ÁNGELES, CALIFORNIA - 3 de junio de 2026: Carmen Electra asiste al estreno mundial de Scary Movie de Paramount Pictures en el Paramount Theatre de Los Ángeles, California. (Foto de Kevin Winter/Getty Images/AFP).
La estrella de ‘Baywatch’ destacó en el estreno promocional de la sexta entrega de la popular saga de comedia. (KEVIN WINTER/Getty Images via AFP)







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