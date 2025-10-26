Carín León sorprendió al unir su voz con Bon Jovi en ‘We Made It Look Easy’

La canción forma parte del álbum 'Forever (Legendary Edition)' y fusiona el estilo norteño-country con el sonido clásico de Bon Jovi.

Una colaboración inédita entre el mexicano Carín León y la banda estadounidense Bon Jovi dio como resultado We Made It Look Easy, una canción que fusiona el estilo norteño-country con el rock clásico.

Este tema forma parte del álbum Forever (Legendary Edition), una reinterpretación del decimosexto disco de estudio del grupo, lanzado en junio de 2024. La nueva edición, disponible desde el 24 de octubre, reúne 14 canciones e incluye participaciones de artistas internacionales como Avril Lavigne y Robbie Williams.

La colaboración entre León y Bon Jovi marca un hito. El originario de Hermosillo no solo abre la canción con versos en español, también aportó su sello musical con guitarras norteñas y acordeón. El resultado es una combinación poco usual entre dos géneros que, hasta ahora, no habían coincidido en una misma producción.

El proyecto surgió después de la presentación de Carín León en la Sphere de Las Vegas. En esa ocasión, se convirtió en el primer artista latino en presentarse en ese escenario.

Con esta participación, León consolidó su presencia internacional al ser el único artista latino incluido en el disco conmemorativo de Bon Jovi.

En la canción, ambas voces se alternan para dar vida a un tema que celebra la juventud, la amistad y los momentos alegres. La producción busca reinterpretar algunos éxitos del grupo desde una nueva perspectiva sonora.

En un comunicado oficial, Carín León expresó su agradecimiento por haber sido tomado en cuenta para la colaboración. Afirmó que se sentía orgulloso de que figuras como Jon Bon Jovi voltearan a ver hacia México y su riqueza musical. En sus redes sociales, el intérprete de Te lo agradezco compartió una fotografía junto al líder de la banda estadounidense y aseguró que esta oportunidad los emocionó profundamente.

El disco Forever (Legendary Edition) fue publicado por Island Records, sello que ha acompañado a Bon Jovi en sus más recientes lanzamientos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.