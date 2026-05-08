‘Capmany a todo color’: un disco que revive la historia del rock desde ‘Maletón’ hasta ‘La modelo’

'Capmany a todo color' es un disco en vinilo que honra la música de José Capmany. Solo se hicieron 100 copias para la venta.

Una versión inédita de Maletón, esa rareza del rock costarricense cargado de matices y diversión, es parte del disco Capmany a todo color, un álbum que celebra la música y honra el legado de José Capmany a 25 años de su lamentable fallecimiento.

El disco reúne los mayores éxitos del artista, considerado uno de los pioneros del rock costarricense, en una edición de vinilo que también presenta un recorrido visual inédito por la trayectoria del legendario rockero, quien murió trágicamente en un accidente de tránsito en octubre del 2001.

La producción incluye grandes éxitos como Historia salvaje, De la caña se hace el guaro, El barco y la versión especial de Maletón, que interpretó el músico en Rock Fest.

“Ofrece una experiencia única tanto para quienes crecieron con su música como para nuevas generaciones que descubren su impacto en el rock tico. Cada pista conserva la energía, autenticidad y esencia que caracterizaron su trayectoria”, explicó la producción del álbum en un comunicado de prensa.

El álbum se realizó en un trabajo conjunto entre el sello Lácteo Cósmico, Rock Fest Records y la familia Capmany.

“El vinilo cobra especial relevancia al reunir en un solo disco lo más representativo de su obra, condensando distintas etapas creativas y permitiendo entender la evolución de su sonido y su impacto en la música costarricense”, manifestó Bartosz Brenes, de Lácteo Cósmico.

En la portada del disco 'Capmany a todo color' hay una recopilación de fotos inéditas del artista. (Cortesía)

Pedro Capmany, músico e hijo de José, expresó que el proceso de la producción en vinilo lo llenó de entusiasmo, aunque la selección de canciones fue un tema complicado para él, ya que el repertorio es amplio y el espacio reducido.

“Decidimos escoger un lado que representara su faceta más profunda y el otro que fuera más para el disfrute colectivo y de fiesta”, comentó Pedro.

Capmany a todo color es más que música, ya que también expone un archivo de fotografías del artista en su entorno más personal, combinando su mundo familiar y artístico.

En la contraportada del disco también hay un detalle especial y es un mensaje que el músico Bernal Villegas le dedicó a Capmany: “José partió de este plano, pero nos dejó su obra, la cual contiene sus ideas, su imaginario, sus ilusiones, sus luchas, sus pasiones, su poesía, sus ángeles y demonios”, escribió el artista.

Prueba de Sonido presenta: Pedro Capmany

El disco es una edición limitada; solo se realizaron 100 copias, así que el lanzamiento es una pieza de colección exclusiva. Están a la venta en el sitio tiendabansbach.com, el valor es de ¢27.000 (en preventa más costos de envío e impuestos) y será entregado coincidiendo con la primera edición de Expo-Música, el 30 de mayo.

El legado de José Capmany

El 13 de octubre de 2001, el músico, considerado el padre del rock en Costa Rica, perdió la vida en un trágico accidente de tránsito. Viajaba junto a su familia hacia las playas de Dominical cuando su vehículo volcó en el cerro de la Muerte. Su esposa María y sus hijos Pedro, María José y Pablo sobrevivieron, pero José falleció a los 40 años.

Más de dos décadas después, las canciones de Capmany siguen vivas. Su huella en la música costarricense es, como él mismo cantó, “perenne”. Sus éxitos, tanto en solitario como con la banda Café con Leche, siguen sonando en los corazones de quienes crecieron cantando temas como La modelo, Mamá y papá, El barco o Cumbaya.