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‘Capmany a todo color’: un disco que revive la historia del rock desde ‘Maletón’ hasta ‘La modelo’

A 25 años de su fallecimiento, el álbum celebra la música y el legado de José Capmany

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Por Jessica Rojas Ch.
José Capmany Capmany a todo color disco
'Capmany a todo color' es un disco en vinilo que honra la música de José Capmany. Solo se hicieron 100 copias para la venta. (Cortesía)







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José CapmanyCapmany a todo colorMúsica costarricense
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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