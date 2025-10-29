‘Capitán América’ y su esposa dan bienvenida a su bebita: esto es lo que sabemos

Chris Evans y Alba Baptista se casaron el 9 de setiembre de 2023 en una ceremonia privada en Cape Cod, Massachusetts.

El actor de Marvel y protagonista de la saga Capitán América , Chris Evans, y su esposa, la actriz portuguesa Alba Baptista, dieron la bienvenida a su primera hija, según informó el portal TMZ .

De acuerdo con el medio especializado, la bebé fue nombrada Alma Grace Baptista Evans y nació el pasado viernes a la 1:27 p. m. en Massachusetts, Estados Unidos.

Evans, de 44 años, y Baptista, de 28, se casaron el 9 de setiembre de 2023 en una ceremonia privada en Cape Cod, luego de haber hecho pública su relación en Instagram nueve meses antes.

La pareja se conoció en Europa y, según la revista People , sus allegados describen su historia como “amor a primera vista”.

Los rumores sobre el embarazo comenzaron a circular durante el verano, cuando una cuenta de fans de la pareja compartió un homenaje por el Día del Padre, etiquetando a los padres de ambos artistas.

Luiz Baptista, padre de Alba, comentó la publicación con un mensaje que desató sospechas: “Muchas gracias, querido Chris. ¡Ya te toca!”. Los seguidores interpretaron sus palabras como una pista sobre la llegada del primer hijo de la pareja, lo que finalmente resultó ser cierto.

En mayo, Evans puso a la venta su mansión en Hollywood Hills por $7 millones de (dólares estadounidenses), según el mismo portal. Todo apunta a que el actor tomó la decisión para establecerse más cerca de su familia en la costa este y comenzar esta nueva etapa como padre.