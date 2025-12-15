Cantante revela arrepentimiento por aceptar una aparición especial icónica en la serie ‘Friends’

Chrissie Hynde contó que su participación en Friends transformó su relación con la fama y la llevó a perder el anonimato que valoraba.

La cantante estadounidense Chrissie Hynde afirmó que sintió arrepentimiento por aceptar una participación especial en la serie Friends, una de las producciones más populares de la televisión. La artista consideró que esa decisión alteró de forma profunda su privacidad y su vínculo con la exposición pública.

Hynde, de 74 años, apareció en un solo episodio de la segunda temporada de la serie, transmitido en 1995. Lo que inició como una presencia menor terminó en una actuación más amplia dentro de la trama.

La vocalista de Pretenders, reconocida por canciones como Don’t Get Me Wrong, Back on the Chain Gang e I Got You Babe, interpretó a Stephanie Schiffer, una música callejera que rivalizó con el personaje de Phoebe Buffay, encarnado por Lisa Kudrow.

En el episodio, Hynde cantó Angel of the Morning, composición de Chip Taylor. También compartió escena con Phoebe en una versión de Smelly Cat, ambientada en el café Central Perk.

La artista abordó el tema durante una sesión reciente de preguntas y respuestas con lectores del medio británico The Guardian. En ese espacio explicó que no conocía la serie cuando la contactaron para autorizar el uso de la canción Angel of the Morning en un álbum relacionado con la producción.

Según relató, el equipo de la serie le propuso aparecer sentada al fondo de un café mientras interpretaba la canción. Hynde viajó a Los Ángeles por una semana para visitar a una amiga. En ese momento desconocía que el guion incluía un papel completo para ella.

La cantante recordó que en esa etapa Friends empezó a ocupar portadas de revistas en Estados Unidos. Esa visibilidad le hizo comprender la magnitud del proyecto y el impacto que tendría en su vida personal.

Aunque describió el ambiente de trabajo como cordial y al elenco como amable, Hynde señaló que la experiencia tuvo un costo significativo. La exposición posterior la alejó del anonimato que mantenía hasta entonces.

Antes de la serie, la artista podía llevar a sus hijos a la escuela sin ser reconocida. Tras la emisión del episodio, esa rutina cambió de forma drástica, ya que otras personas la identificaban por su aparición en Friends.

Hynde también reconoció que la relación con la fama siempre resultó compleja para ella. Como ejemplo, mencionó que reaccionó con angustia al enterarse de que su rostro aparecería en una valla publicitaria en Shepherds Bush, en Londres.

En esa misma conversación, la cantante comparó su experiencia con la de otros músicos más adaptados a la notoriedad. Señaló que algunas figuras se sienten cómodas con la atención pública, mientras que en su caso esa exposición siempre le generó temor e incomodidad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.