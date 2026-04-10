Viva

Cantante que marcó la historia de Costa Rica vive de un gran negocio en la montaña (fuera de la música)

El talentoso artista nacional encontró una fuente de ingreso importante en su propia casa

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Por Juan Pablo Sanabria

Hace más de un cuarto de siglo, este cantante estaba dejando el nombre de Costa Rica por todo lo alto a nivel internacional, con dos hitos que marcaron la historia de la música del país.








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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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