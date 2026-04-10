Cantante que marcó la historia de Costa Rica vive de un gran negocio en la montaña (fuera de la música)

Hace más de un cuarto de siglo, este cantante estaba dejando el nombre de Costa Rica por todo lo alto a nivel internacional, con dos hitos que marcaron la historia de la música del país.

Ahora, muchos años después de sus hazañas, su voz sigue sonando en algunas presentaciones privadas, mientras que su vida se sostiene gracias a un gran negocio que formó en su propiedad.

El cantante Duvalier Quirós también ha sido juez en formatos de Teletica. (Lilly Arce Robles.)

Así lo mostró el artista Duvalier Quirós en entrevista con De boca en boca, de Teletica. El vocalista tropical, quien ganó dos veces el segundo lugar en el Festival de Viña del Mar, hoy vive en la montaña y allí encontró nuevos oficios.

Según narró, en 2017 adquirió una propiedad en Ochomogo de Cartago, en la que actualmente, además de tener su hogar, construyó todo un centro de eventos. Incluso, tiene un estanque con más de 500 tilapias.

Duvalier Quirós adaptó su propiedad para albergar eventos

Por esta razón, sus días se los pasa chapeando, atendiendo a los peces, haciendo filtraciones en el terreno para mitigar el efecto de las lluvias y organizando eventos.

“Desde que yo vine aquí, como en el 2017, y vi un lote de esta propiedad, yo dije: ‘Yo voy a vivir ahí y voy a hacer cuatro terrazas, voy a tener peces, voy a hacer mi casa y en mi casa voy a hacer fiestas’”, comentó.

“O sea, todo lo visualicé. Y así ha sido, gracias a Dios, tomado de la mano de Dios", agregó.

De hecho, este sábado 18 de abril realizará un show llamado Concierto en la Montaña con Duvalier Quirós. Si usted está interesado, puede contactarlo al 8846-7061.