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Cantante panameño protagonizó polémica escena en La Cali que sacude la escena tica: vea el video

El artista de dancehall se presentó en un bar en San José, este fin de semana

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Por Juan Pablo Sanabria
Principal, cantante panameño
Principal, cantante panameño, desató una polémica en su reciente visita a Costa Rica. (Instagram)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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