Cantante panameño protagonizó polémica escena en La Cali que sacude la escena tica: vea el video

El cantante panameño Principal, figura importante del dancehall de su país, se presentó este fin de semana en Costa Rica; más específicamente, en el bar La Diabla, ubicado en el barrio josefino La California.

Durante su espectáculo, protagonizó una polémica escena que se viralizó en redes sociales y sacudió la escena musical urbana costarricense, desatando a la postre una discusión entre el artista canalero y varios ticos.

En el fragmento que circula en redes, se ve a Principal molesto con un DJ nacional que fue contratado para manejar sus pistas instrumentales. La molestia del panameño se debe a que el costarricense no entendió correctamente sus indicaciones.

El panameño, mientras interpreta una de sus canciones, le dice cosas como “Low (bajo)” o “pull up (regresar la pista al principio)”, términos que son parte de la jerga utilizada en las presentaciones en vivo de dancehall. Sin embargo, el tico reaccionó deteniendo la música ante cada indicación.

Por esta razón, con visible enojo, el panameño interrumpió su show: “Préstame atención, si no, voy a acabar contigo ahí mismo”.

Dicha situación fue informada y comentada por el medio musical Backstage CR, que incluso hizo una transmisión en TikTok en la que invitó a Principal. Al directo también se sumaron otros DJs ticos como Black y Acón, y artistas como Ghetto y Shel Dixon.

Choque entre Principal y artistas costarricenses

El cantante panameño Principal discutió en una transmisión en vivo con varios artistas de Costa Rica. (Captura de video Backstage CR)

El encontronazo entre ambas partes se dio porque, tras la difusión del video, varios DJs locales criticaron el accionar de su homólogo tico, dándole la razón al enojo del panameño.

No obstante, esto también molestó al canalero, quien con vehemencia los acusó de querer hundir a un tico por un error. Además, aunque se le pidió que diera más contexto, se negó a detallar qué fue lo que realmente ocurrió en su show.

“Ustedes están hablando de uno de los de ustedes y eso se ve muy feo”, afirmó.

“Si nosotros nos ponemos a criticar, ¿Por qué ustedes no se critican a ustedes mismos y sacan un resultado? Con la potencia musical que es Costa Rica ¿En dónde deberían de estar realmente?”, añadió más adelante.

Como respuesta, los costarricenses le cuestionaron por qué, si él alegaba que no se debía criticar al DJ, lo reprendió con enojo en la tarima. Al final, la discusión no pasó a más, aunque fue ampliamente comentada en las redes.

Cabe destacar también que tanto Shell como Ghetto estuvieron en el lugar y dieron cuenta de lo sucedido; mas no se posicionaron sobre la discusión.