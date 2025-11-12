Cantante Elena Umaña enfrenta difícil pérdida: ‘Vuela alto y abraza fuerte a mi hermanito’

Elena Umaña dedicó emotivas palabras a su prima fallecida y compartió recuerdos familiares con un mensaje de esperanza.

La cantante nacional Elena Umaña atraviesa un difícil momento junto a su familia. La noticia la dio a conocer la noche de este martes.

La artista informó sobre el fallecimiento de una querida prima.

“Primita, vuela alto y abraza fuerte a mi hermanito, que extraño tanto cada día de mi vida. Dios le dé fortaleza a mi tía y a todos mis primos”, expresó en una publicación que acompañó con una fotografía de su prima en el hospital.

Umaña también compartió un video en el que mostró momentos vividos junto a ella, como su cumpleaños, acompañado por la canción Himno de victoria.