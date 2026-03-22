Cantante de Simple Plan quedó impactado con la realidad que se topó en Picnic y lo dijo sin reparos (video)

Pierre Bouvier, líder de Simple Plan, no escondió su asombro en su primer concierto en Costa Rica.

El caso de la banda Simple Plan en Picnic 2026 fue uno de los más peculiares. Si bien no era uno de los nombres que más atrajera multitudes, sí era una de las bandas más llamativas del evento, por su historia y porque nunca se había presentado en Costa Rica.

Además, a los canadienses les tocó lidiar con un panorama poco favorable, pues el inicio de su presentación chocó con los últimos minutos de Christina Aguilera en el escenario principal, el cual sí resultó un show de masas.

Y a pesar de todo eso, la agrupación de pop punk dio uno de los mejores espectáculos de la jornada, destacado por un sonido de gran calidad y una ejecución musical que resultaba muy fiel a las grabaciones de estudio.

Incluso, durante el show, el baterista descendió al nivel de público y luego se dejó cargar en brazos de los que estaban en las primeras filas.

Quizá Simple Plan era demasiado de nicho para un festival masivo, pero esto también fue un acierto que los diferenció de otras propuestas, al punto de que algunos, aunque pocos, no tuvieron ningún problema en perderse a Aguilera con tal de asegurarse un buen espacio para disfrutar a la banda.

Pierre Bouvier, líder de Simple Plan, quedó impactado con sus fans en Costa Rica

Simple Plan logró reunir a un público considerable en la segunda fecha de Picnic 2026. (Juan Pablo Sanabria)

Esto fue reconocido por el propio Pierre Bouvier, quien sin reparo, elogió a sus espectadores y reconoció que estaba impactado por tener fans de hueso colorado en Costa Rica; una realidad de la que se enteró casi tres décadas después al presentar su primer espectáculo en suelo tico.

Cuando ya Christina abandonó su tarima, en el segundo escenario se aglomeró una cantidad considerable de público, al que Bouvier se dirigió sorprendido.

“Dios mío, se siente tan bien estar aquí por primera vez en la historia. ¿Saben qué es lo loco? Hemos sido una banda por mucho tiempo. Venimos aquí por primera vez hasta este 2026 y siento que tenemos muchos fans de la vieja escuela aquí”, dijo el vocalista y líder del grupo.

“Siento que tenemos fans que nos han seguido por mucho tiempo. Y a veces, los fans de la vieja escuela quieren escuchar algo de esa mierda clásica“, agregó, para luego introducir uno de sus clásicos.