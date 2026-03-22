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Cantante de Simple Plan quedó impactado con la realidad que se topó en Picnic y lo dijo sin reparos (video)

La banda se presentó en Costa Rica por primera vez en casi tres décadas de carrera

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Por Juan Pablo Sanabria
Simple Plan
Pierre Bouvier, líder de Simple Plan, no escondió su asombro en su primer concierto en Costa Rica. (Juan Pablo Sanabria)







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Simple PlanPicnic 2026
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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