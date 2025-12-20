Cantante de Pandora revela que canceló su boda por haberse enamorado de Manuel Mijares

Mayte Lascurain (primera de derecha a izquierda) de Pandora, reveló que lloró cuando vio a Manuel Mijares cansarse con Lucero.

Mayte Lascurain, integrante del grupo Pandora, se sinceró sobre su vida personal y reveló un tema que mantuvo en reserva durante muchos años: su inestable atracción por el cantante Manuel Mijares.

En una conversación con Cora Nelda González, durante el podcast Cara a Cara con Cora, la cantante confesó que estuvo comprometida con el productor Edgardo Gazcón, pero que el sentimiento de culpa la llevó a alejarse de él, pues en ese momento estaba enamorada de Mijares.

Incluso, en la década de los años 90, Lascurain y Gazcón anunciaron su boda, pero ella decidió cancelarla tras sentirse atraída por Mijares.

La cantante recordó esa etapa en la que trabajó junto a Mijares en jingles publicitarios, periodo en el que comenzó una conexión emocional profunda con él, basada en la calma y la falta de amenazas emocionales.

“Como teníamos estas voces tan especiales, nos ponían a hacer los jingles muy específicos para tal empresa. Yo veía a Manuel y decía ‘qué hombre tan bello’”, recordó.

Mayte reconoció haberse enamorado de Mijares a sus 21 años, por la tranquilidad que le generaba su compañía.

Sin embargo, entre Lascurain y Mijares nunca hubo una relación formal, y lo suyo se trató de un amor platónico.

“No era una persona que me amenazaba, yo sabía que iba a llegar con bien, y esto lo descubro porque, ¿cómo puedes tú querer a un hombre que nunca te ha querido? ¿Cómo puedes querer a un hombre que nunca te ha dado nada?”, reflexionó.

Mayte también reveló que el día en que Mijares se casó con Lucero, el 18 de enero de 1997, rompió en llanto al ver la ceremonia por televisión, mientras ella estaba en un jacuzzi.

Ese momento, aseguró, la llevó a comprender que debía alejarse de una conexión que no le ofrecía nada más que su atracción unilateral.