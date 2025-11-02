Cantante costarricense reveló la insólita razón por la cual su novia lo terminó: vea aquí qué pasó

El cantante costarricense Armando Infante ha desarrollado su carrera artística en varios géneros musicales como el regional mexicano y las baladas.

El cantante costarricense Armando Infante sorprendió a sus seguidores en TikTok al revelar un detalle muy particular de su vida que le sucedió precisamente por ser artista.

Según contó el intérprete, durante un año mantuvo una relación con una mujer que decidió terminar con él y la razón principal es que no “quería salir con un cantante”, contó Infante.

“Me acaban de terminar por ser cantante (...) Todo iba bien, según yo y para ella que yo cantara no era algo nuevo, así me conoció”, explicó el intérprete.

Cantante reveló por qué su novia terminó con él

En su relato agregó que un día ella tenía una actividad familiar y él un evento de su trabajo como artista, así que el hecho de chocar con sus responsabilidades, fue el detonante para terminar la relación.

“Después de un año saliendo, a ella se le ocurrió -cuando me conoció cantando- que no quería salir con un cantante”, explicó.

Pero para el artista no todo es negativo, ya que afirmó que gracias a su experiencia, escribirá una nueva canción.