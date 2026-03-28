Viva

Cantante costarricense expone la frustración que pocos notan en los artistas sobre el escenario

La intérprete explicó que la situación se da mucho cuando cantan en bares

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Por Jessica Rojas Ch.
Ana María Roldán
Ana María Roldánes una de las cantantes de música romántica más reconocidas de Costa Rica. (Facebook)







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Ana María RoldánMúsica costarricense
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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