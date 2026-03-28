Cantante costarricense expone la frustración que pocos notan en los artistas sobre el escenario

Ana María Roldánes una de las cantantes de música romántica más reconocidas de Costa Rica.

La cantante costarricense Ana María Roldán, figura del grupo Plancha Live, mostró en sus redes sociales una incómoda y lamentable situación que viven los artistas muchas veces y que no solo provoca molestia, sino que también los lleva a buscar maneras para mantener con vida sus presentaciones en concierto.

En su perfil de Facebook, la artista publicó un video suyo en el que se ve cantando en un escenario frente a varias personas, algunas de las cuales no ponían atención a lo que pasaba sobre la tarima.

“¡Cantar en bares es retador! Podés tener un par de amigas hablando a todo volumen en la mesa del frente, o una mesa de cumpleaños donde todos comen y disfrutan sin prestar atención a la interpretación de la canción", comenzó la artista con su posteo.

Ana María Roldán y Adrián Céspedes son el dúo Plancha Live. (Archivo)

Afirmó que para que ese tipo de situaciones no afecten su trabajo artístico, ella cierra los ojos y “blinda” el ruido externo para sentir la canción.

“Así sea una persona la que esté atenta a la canción, se merece que yo haga mi mejor trabajo”, continuó.

En su mensaje, Roldán aprovechó para agradecerles a las personas que, cuando ella canta, le ponen atención. “Sabé que canto con la intención como si solo vos y yo estuviéramos en ese lugar”, concluyó.