Cantante colombiano que visitará Costa Rica se refirió a los ticos con un término homofóbico: vea su polémico mensaje

Cristian Valencia es un cantante urbano e influencer colombiano que, según anunció en sus redes sociales, estará de visita en Costa Rica del 10 al 20 de agosto.

Cris Valencia, como se le conoce artísticamente, generó burlas y críticas con el video en el que informó su pronta llegada al país, pues utilizó una jerga homofóbica para referirse a los costarricenses.

Cantante colombiano utilizó jerga homofóbica para referirse a los costarricenses

“Vamos a ver qué tanta fuerza tenemos allá en Costa Rica, yo sé que por allá hay muchos playos, y parceros y parceras que de corazón apoyan. Por allá los voy a estar saludando, para que se activen”, dijo el joven.

LEA MÁS: Famoso cantante vendría a Costa Rica, pero chocó con baja venta de entradas: ‘No se alcanzó el mínimo requerido’

A pesar de la polémica, pareciera que el artista no tiene idea del significado del término, que se utiliza de manera despectiva para referirse a las personas homosexuales. Esta interpretación de su mensaje, se refuerza con la disculpa que publicó luego de la controversia.

Cris Valencia pidió disculpas por la palabra que utilizó, aunque pareciera que aún no descubre su significado. (Captura de video)

“Mucha gente no me entendió. Ese video lo hice específicamente para todas las personas a las cuales yo, como ser humano, de alguna u otra forma les inspiro buena vibra, cosas bonitas. Traté de dirigirme a ese público que me estima de corazón y entonces lo hice muy personal”, declaró el creador de contenido.

“Me disculpo por esa palabra, si de pronto muchos se ofendieron, no lo hice con esa intención. Al contrario, me tomé demasiada confianza para hablar con ustedes y al final, como artista, siempre quiero conectar con ustedes, más que como artista, como un amigo”, añadió.

LEA MÁS: Charlie Zaa es criticado de faltarle al respeto a Montserrat del Castillo en vivo: ‘Qué desagradable’

El video, que ya acumula más de 300.000 reproducciones en TikTok, se llenó de miles de comentarios. Algunos mostraron su enojo y otros se rieron, considerando que todo se trató de un malentendido.

“¿Conoce la fuente de la hispanidad?”,“Creo que alguien lo malinformó”, “¿Qué le pasa a este mae al decirnos así?” y “Déjelo así, papito, no la embarre más”, fueron algunos de los comentarios.