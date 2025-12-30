Viva

Campo de girasoles en San Carlos cierra de manera oficial: ‘Gracias por su apoyo’

Girasoles de Costa Rica abrió sus puertas al público en julio de 2021 y rápidamente se consolidó como uno de los destinos rurales más populares del país

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Girasoles
Girasoles de Costa Rica plantó en algunas temporadas hasta 800.000 flores. (Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Girasoles de Costa RicaSan CarlosGirasoles de San Carlos
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.