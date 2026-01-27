Viva

Camión de basura se lleva sofá que una mujer dejó a secar frente a su casa y el video se vuelve viral

Cámara de seguridad captó cuando recolectores confundieron un sillón con basura y lo subieron al camión sin que la dueña apareciera.

Por Damián Arroyo C.
Una mujer perdió su sofá luego de dejarlo secar en la acera. Recolectores lo recogieron por error y el video causó furor en redes.
Una mujer perdió su sofá luego de dejarlo secar en la acera. Recolectores lo recogieron por error y el video causó furor en redes. (@TendenciasMX/X)







