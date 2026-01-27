Camión de basura se lleva sofá que una mujer dejó a secar frente a su casa y el video se vuelve viral

Una mujer perdió su sofá luego de dejarlo secar en la acera. Recolectores lo recogieron por error y el video causó furor en redes.

Un camión recolector de basura se llevó por error un sofá que una mujer colocó frente a su vivienda para que se secara. El hecho quedó grabado en cámaras de vigilancia y el video se viralizó en redes sociales, donde generó burlas y comentarios entre usuarios.

La grabación muestra una escena cotidiana en varios países de Latinoamérica, donde es común ver muebles en las aceras mientras las personas los limpian o los dejan al sol. En este caso, la práctica terminó con la pérdida de uno de los principales muebles del hogar.

El incidente ocurrió el miércoles 21 de enero, según las imágenes difundidas en plataformas como X y TikTok. Cerca de las 11:55 a. m., una mujer apareció en el video mientras enjuagaba con una manguera su sofá, colocado sobre la acera frente a su casa.

El material audiovisual muestra un corte de escena. A las 13:01 p. m., el camión de la basura se estacionó frente al domicilio. Dos recolectores descendieron del vehículo, levantaron el sofá y lo arrojaron al camión junto con otros residuos.

El video no deja claro si la propietaria del mueble se dio cuenta de la situación o si intentó detener a los trabajadores antes de que se llevaran el sillón. Esa ausencia alimentó aún más la curiosidad de los internautas.

🚨 Sofá:

Por esta mujer que sacó su sofá al sol para secarse tras lavarlo.

🥹

Los de la basura pasaron y se lo llevaron.

😱

Jaja, no mamen.

🤡#TioTendencias #Oscars pic.twitter.com/ahparSHKRX — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) January 22, 2026

En pocas horas, el contenido se propagó en redes sociales. Usuarios reaccionaron con humor y comentarios irónicos ante la escena, que muchos calificaron como inesperada y cinematográfica. Las reacciones se centraron en la sorpresa de la dueña y en la falta de un aviso visible que indicara que el mueble no era basura.

El caso se sumó a la larga lista de videos virales que muestran situaciones cotidianas convertidas en fenómenos digitales por una confusión o un descuido.

Una mujer perdió su sofá luego de dejarlo secar en la acera. Recolectores lo recogieron por error y el video causó furor en redes. (@TendenciasMX/X)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.