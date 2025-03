Camilo y Evaluna vivieron un tenso episodio en un avión y tuvo que ver con sus bebés: ‘Camilo se transformó’

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner narraron un tenso momento que vivieron recientemente durante un viaje en avión a Perú. Según el famoso matrimonio, que acostumbra a compartir muchos detalles de su vida privada, la situación se dio con una azafata debido a un tema de seguridad de sus hijos Índigo y Amaranto.

Esto lo narraron en un video de su canal de Youtube, titulado La crianza de nuestras hijas. Ambos contaron la experiencia y hasta debatieron varios temas referidos a su rol como padres. De acuerdo con Evaluna, aunque ahora le parece “chistoso”, ella sintió vergüenza.

“En el avión Camilo estaba con Amaranto recién dormidita. Se tardó no sé cuanto tiempo y estaba por bajar el avión, ya decían que tenían que sentarse y él estaba durmiéndola. Se la puso en el fular (un portabebé de tela elástica que se anuda alrededor del cuerpo) pasó la azafata y le dijo: ‘Disculpe, no puede aterrizar con la bebé en el fular’. Y Camilo se transformó”, contó la hija de Ricardo Montaner.

“¿Qué quiere decir ser papás? Ser papás es la respuesta de Camilo en ese momento”, comentó Evaluna. Cuando la azafata le dijo que tenía que sacarse a su bebé del fular para aterrizar, el músico le respondió: “No, eso no lo voy a hacer”.

El intérprete de Vida de rico tomó la palabra y cuestionó: “Aparte yo en mi mente dije ‘no, no respondas mal, no pierdas los estribos’. ¿Cuántos vuelos tuve a Amaranto ahí? Puedo decir mil, mil millones, tal vez quizás. Entonces ella llega y me dice: ‘no puede estar ahí para el aterrizaje’. Yo me hice la película en la cabeza, le explico, le digo que viajo todos los días y que es más seguro”.

Camilo aseguró que ha realizado muchos viajes llevando a su hija en un fular, por lo que le pareció extraño la indicación de la azafata. (Instagram/Instagram)

El músico relató que intentaba controlarse para no despertar a su hija y con tranquilidad le explicó a la azafata que no iba a hacer lo que le pedía, puesto que no era lo mejor para su bebé.

Si bien destacó la amabilidad con la que la mujer se comportó con ellos y consciente de que hacía su trabajo, cuestionó el reglamento y dijo que no les habían dado un cinturón para Amaranto y que, de igual manera, para él tenerla en el fular era más conveniente y seguro. “Si al avión le pasa algo yo tengo con qué maniobrar, si la tengo en las manos se me cae”, insistió.

A partir de esta tensa situación en pleno vuelo, intervino Evaluna, quien en ese momento se ocupaba de Amaranto.

“Yo odio romper reglas. Le dije: ‘Mi amor, ¿me das un segundito? Yo la voy a recibir, tranquila’. Pero [la azafata] estaba ahí parada y no se movía y yo estaba ayudando a Indie con otra cosa”, indicó Montaner.

Según dio a entender Camilo, al final sacó a su hija del fular para el aterrizaje.