Camilo y Evaluna tuvieron un inesperado invitado en su concierto en Colombia

La pareja de cantantes Camilo y Evaluna se encontraba ofreciendo un concierto en Barranquilla, Colombia, cuando un inesperado visitante se subió al escenario.

Los artistas Evaluna y Camilo junto a sus dos hijas Índigo y Amaranto. (Archivo)

Mientras interpretaban su famosa canción Índigo, un perrito callejero apareció en la tarima, protagonizando un tierno momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Camilo no dudó en acariciar a la pequeña mascota, mientras Evaluna continuaba cantando visiblemente conmovida. El cantante compartió el video en sus redes sociales con la frase: “El perrito: ‘Soy el presidente de tu club de fans’”, haciendo referencia a la letra de la canción que ambos interpretaban.

El gesto generó ternura entre sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar con comentarios como: “Lo más lindo que he visto hoy”, “Cuando veo cosas así, me doy cuenta de que admiro a la persona correcta” y “Firulais burlándose del público porque entra gratis a los conciertos”.

Camilo cerró la publicación con un mensaje especial: “Te amo, Firulais Magdaleno. Te recordaremos por siempre”.