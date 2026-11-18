Familiares, amigos y allegados se reunieron la noche de este martes en la funeraria La Última Joya, en Cartago, para despedir al periodista Camilo Rodríguez. Entre el dolor y los recuerdos, sus seres queridos destacaron su fe, su amor por la familia y su entrega al periodismo.

Su hermano, Andrés Rodríguez, hizo un llamado a que las expresiones de pesar se traduzcan en cambios frente a la violencia que afecta al país. Pidió no olvidar a las demás víctimas ni a las familias que buscan a personas desaparecidas. “Ocupamos un mejor país”, expresó.

Su madre, Sara Chaverri, agradeció el acompañamiento de la prensa y recordó a Camilo como un hijo entregado a sus padres, hermanos e hijos. También manifestó que encuentra en la fe la fortaleza para enfrentar su partida.

El sacerdote Jorge Eddy Solórzano, quien mantenía una amistad de años con el periodista, destacó su devoción por la Virgen de los Ángeles y su trabajo para recuperar la historia de iglesias de todo el país. También recordó su apoyo al proyecto de restauración de la iglesia colonial de Orosi y llamó a orar por la paz.

Pedro Gómez Chaverri, primo del comunicador, expresó la tristeza de la familia. “No esperábamos realmente este final, aun cuando muchas veces lo temíamos”, manifestó.

A la despedida de Camilo Rodríguez también llegó Emmanuel Montenegro Celedón, de 13 años, quien, sin haber conocido personalmente a Rodríguez, le llevó a su madre una reseña sobre la vida del comunicador. El adolescente resumió así la admiración que sentía por él: “Murió como un héroe, pero sin capa”.

La madre de Camilo Rodríguez conversa con Emmanuel Montenegro y su mamá, quienes acudieron a acompañar a la familia durante la vela. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

Sara Chaverri abraza a Emmanuel Montenegro, un adolescente de 13 años que llegó a despedir al periodista a quien admiraba, aunque no lo conoció personalmente. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

El sacerdote Jorge Eddy Solórzano bendice a Sara Chaverri, madre de Camilo Rodríguez, durante la despedida de su hijo. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

Andrés Rodríguez, hermano del periodista fallecido, pidió que las expresiones de pesar se conviertan en cambios frente a la violencia que vive el país. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

Familiares, amigos y allegados de Camilo Rodríguez se reunieron este martes por la noche en la funeraria La Última Joya, en Cartago, para despedir al periodista. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

La despedida de Camilo Rodríguez reunió recuerdos de su vida familiar, su labor periodística y su fe, junto con llamados a la paz para el país. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

El dolor por la partida del periodista reunió a personas cercanas a su familia y a quienes admiraban su trabajo. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)