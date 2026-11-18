Familiares, amigos y allegados se reunieron la noche de este martes en la funeraria La Última Joya, en Cartago, para despedir al periodista Camilo Rodríguez. Entre el dolor y los recuerdos, sus seres queridos destacaron su fe, su amor por la familia y su entrega al periodismo.
Su hermano, Andrés Rodríguez, hizo un llamado a que las expresiones de pesar se traduzcan en cambios frente a la violencia que afecta al país. Pidió no olvidar a las demás víctimas ni a las familias que buscan a personas desaparecidas. “Ocupamos un mejor país”, expresó.
Su madre, Sara Chaverri, agradeció el acompañamiento de la prensa y recordó a Camilo como un hijo entregado a sus padres, hermanos e hijos. También manifestó que encuentra en la fe la fortaleza para enfrentar su partida.
El sacerdote Jorge Eddy Solórzano, quien mantenía una amistad de años con el periodista, destacó su devoción por la Virgen de los Ángeles y su trabajo para recuperar la historia de iglesias de todo el país. También recordó su apoyo al proyecto de restauración de la iglesia colonial de Orosi y llamó a orar por la paz.
Pedro Gómez Chaverri, primo del comunicador, expresó la tristeza de la familia. “No esperábamos realmente este final, aun cuando muchas veces lo temíamos”, manifestó.
A la despedida de Camilo Rodríguez también llegó Emmanuel Montenegro Celedón, de 13 años, quien, sin haber conocido personalmente a Rodríguez, le llevó a su madre una reseña sobre la vida del comunicador. El adolescente resumió así la admiración que sentía por él: “Murió como un héroe, pero sin capa”.