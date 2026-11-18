Sara Chaverri, madre del periodista Camilo Rodríguez, abrió las puertas de la vela de su hijo a los medios de comunicación porque, según expresó, la prensa es parte de él.

En una entrevista exclusiva con La Nación, la noche de este martes en la funeraria La Última Joya, en Cartago, agradeció la presencia de los periodistas y recordó el vínculo de su hijo con el oficio.

“Mi hijo es prensa, sigue siendo prensa. Amo la prensa, amo el periodismo”, expresó Chaverri, quien recordó que pidió permitir el ingreso de los periodistas: “Abre las puertas a la prensa, porque es parte de Camilo”.

El comunicador fue asesinado a balazos la tarde del lunes 16 de noviembre, mientras conducía por la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, de regreso de la casa de sus padres.

Según la información de las autoridades, dos hombres que viajaban en motocicleta se acercaron a su vehículo y le dispararon. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está a cargo del caso.

‘Fuimos como almas gemelas’

Durante sus declaraciones, doña Sara describió una relación estrecha con su hijo y recordó las dificultades que, según relató, ambos enfrentaron durante los últimos cinco años.

“Fuimos como almas gemelas”, manifestó. “Pasamos angustias, dolores, desvelos, lágrimas, necesidades, ¿por qué no decirlo? Necesidades”.

La madre afirmó que Rodríguez perdió trabajos a raíz de una denuncia presentada por la madre de tres de sus hijos, cuya veracidad ella rechazó.

En medio de su duelo, Chaverri destacó especialmente el vínculo que el periodista mantuvo con su familia desde la infancia.

“Les quiero decir que fue un gran hijo. Camilo fue un gran hijo desde pequeñito”, expresó.

Lo describió como una persona entregada a sus padres, sus hermanos y sus hijos, y lamentó que estos últimos deban afrontar ahora su ausencia.

La fe como sostén

Consultada sobre la fortaleza con la que enfrenta la muerte de su hijo, Chaverri respondió que encuentra apoyo en sus creencias religiosas y en la fe que compartía con él.

“Esta fortaleza sale de Dios. Jesús y María han estado en esta lucha con nosotros”, aseguró.

La madre recordó que Rodríguez incluía a Jesús y a la Virgen María cuando hablaba de quienes los acompañaban en sus momentos difíciles. Ahora, dijo, les pide ayuda para sobrellevar la pérdida.

“Yo le pido a la Virgen que me abrace, que me dé mucha fortaleza, porque yo sé que él me va a hacer mucha falta”, manifestó.

Chaverri también dedicó un mensaje a los hijos del comunicador, a quienes expresó su cariño y les habló del recuerdo que, considera, les deja su padre.

“Aprovecho esto para decirles a estos niños que los amo y que Camilo les dejó el legado más grande, que es el amor de él por ellos”, manifestó,

Crimen bajo investigación

El asesinato de Camilo Rodríguez permanece bajo investigación. El fiscal general, Carlo Díaz, indicó este martes que las pesquisas contemplan distintas líneas, entre ellas posibles vínculos con el narcotráfico, la política y asuntos empresariales.

Rodríguez utilizaba sus redes sociales para divulgar denuncias y señalamientos sobre presuntas actividades del narcotráfico y sus posibles nexos con distintos sectores. La investigación busca determinar quiénes ejecutaron y quiénes pudieron ordenar el homicidio.