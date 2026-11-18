Familiares y allegados de Camilo Rodríguez acudieron a la funeraria La última joya, en Cartago, para dar el último adiós al periodista, asesinado el 16 de noviembre. (Keyna Calderón, corresponsal LN/La Nación)

Familiares y allegados del periodista Camilo Rodríguez se reunieron este martes 17 de noviembre para despedir al periodista, asesinado el pasado lunes. A las 7:05 p. m., las puertas de la funeraria La última joya, en Cartago, se abrieron para recibir a quienes deseaban presentar sus respetos y dar el último adiós al comunicador.

Antes del ingreso del público, la familia tuvo un momento a solas con su cuerpo. Andrés Rodríguez, hermano de Camilo, conversó con La Nación sobre esa despedida, el respaldo recibido y su llamado a que el crimen impulse cambios en el país.

“Es muy duro. Es muy, muy duro”, expresó sobre los minutos que compartieron en privado.

Al referirse a sus padres, Andrés señaló que estaban tranquilos, aunque atravesaban un momento de tristeza. También recordó que, en los últimos días, Camilo había estado cerca de ellos y pudo acompañar a su papá en su cumpleaños.

“Él estaba tranquilo y los últimos días estuvo muy cerca de mis papás. El cumpleaños de mi papá, Camilo, gracias a Dios, él pudo estar con ellos”, relató.

Una despedida acompañada por el respaldo de la gente

El agradecimiento a quienes se acercaron a acompañarlos estuvo presente en las palabras de Andrés. Al consultársele por el apoyo de la comunidad cartaginesa, destacó que las muestras de solidaridad provenían de distintas partes del país.

“No, no, todo el país, muchas personas, muchas gracias”, manifestó. Sobre la presencia de personas en la funeraria, agregó: “Estamos repletos de gente, muchas gracias”.

En medio del duelo, el hermano del periodista también pidió que las expresiones de pesar se traduzcan en acciones. A su juicio, los mensajes de figuras públicas y representantes políticos no bastan si no están acompañados de cambios.

“¿Qué ocupamos? Ocupamos un mejor país. Ocupamos un mejor país porque todos vivimos en este país”, afirmó.

Andrés extendió su reflexión a otras familias que sufren por la violencia y la desaparición de seres queridos. Mencionó a policías, madres que han perdido a sus hijos y personas que llevan meses esperando noticias de un familiar desaparecido.

“Son muchos los homicidios, muchas las personas desaparecidas”, señaló, al insistir en que la preocupación no debe limitarse al asesinato de su hermano.

Un llamado que va más allá de las capturas

Consultado sobre el temor que un crimen como este puede provocar entre quienes realizan denuncias, Andrés centró su respuesta en la necesidad de que las autoridades dialoguen y tomen decisiones para cambiar la situación del país.

Su mensaje final a quienes acompañaban a la familia fue una petición de justicia que, según explicó, no se limita a la captura de los responsables.

“Esperemos que no quede impune, pero no es que quede impune porque agarren a los muchachos, sino porque nos hagan los cambios que ocupa el país”, expresó el hermano de Camilo Rodríguez.