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Bungou Stray Dogs supera a Jujutsu Kaisen y Demon Slayer en ranking de mejores animes de batallas

La serie basada en el manga de Kafka Asagiri alcanzó el primer lugar en una encuesta sobre los mejores animes de acción y combate

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Por El Comercio / Perú / GDA
Bungou Stray Dogs lideró un ranking de anime de batallas y dejó atrás a títulos populares como Dragon Ball y Jujutsu Kaisen.
Bungou Stray Dogs lideró un ranking de anime de batallas y dejó atrás a títulos populares como Dragon Ball y Jujutsu Kaisen. (Bones/Bones)







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El Comercio / Perú / GDA

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