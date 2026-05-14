Bungou Stray Dogs supera a Jujutsu Kaisen y Demon Slayer en ranking de mejores animes de batallas

Bungou Stray Dogs lideró un ranking de anime de batallas y dejó atrás a títulos populares como Dragon Ball y Jujutsu Kaisen.

Dragon Ball y Naruto marcaron una era dentro de los animes de batallas. Sin embargo, una nueva encuesta cambió el panorama entre los fanáticos del género. El anime Bungou Stray Dogs alcanzó el primer lugar en un ranking publicado por AnimeAnime y dejó atrás a producciones como Jujutsu Kaisen, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba y Dragon Ball.

La encuesta preguntó a los usuarios qué serie les venía a la mente cuando pensaban en anime de batallas. El resultado sorprendió debido a que Bungou Stray Dogs logró imponerse sobre franquicias consideradas líderes del género.

Los animes de batallas suelen centrarse en combates intensos, desarrollo de habilidades y superación personal. La mayoría pertenece al género shonen o seinen. Además, destacan por sus escenas de acción, poderes sobrenaturales y rivalidades entre personajes.

Bungou Stray Dogs, basado en el manga escrito por Kafka Asagiri e ilustrado por Sango Harukawa, se convirtió en el líder del ranking de mayo del 2026. La producción acumula cinco temporadas y mantiene una fuerte popularidad en Japón.

La historia sigue a Atsushi Nakajima, un joven huérfano que puede transformarse en un tigre blanco. El protagonista se une a la Agencia Armada de Detectives en Yokohama. El grupo investiga crímenes peligrosos y enfrenta amenazas sobrenaturales para proteger la ciudad.

La serie también consiguió buenos resultados en plataformas especializadas. En Crunchyroll registra una calificación de 4,8 sobre 5. Mientras tanto, MyAnimeList la ubica en el puesto #91 de popularidad global.

Así quedó el ranking de mejores animes de batallas

Primer lugar

Bungo Stray Dogs

Segundo lugar

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Dragon Ball

Jujutsu Kaisen

Tercer lugar

Gintama

Tougen Anki

My Hero Academia

Otros animes destacados

BOFURI: I Don’t Want to Get Hurt, So I’ll Max Out My Defense

Girls und Panzer

JoJo’s Bizarre Adventure

Final Fantasy VII: Advent Children

Gushing Over Magical Girls

Yu Yu Hakusho

Lycoris Recoil

El empate en el segundo lugar llamó la atención debido al peso internacional de Demon Slayer, Dragon Ball y Jujutsu Kaisen. Las tres producciones figuran entre las más populares del anime moderno.

En el tercer puesto también hubo empate. My Hero Academia destacó entre esos títulos debido a que celebra su décimo aniversario en el 2026. La franquicia estrenó un episodio adicional el 2 de mayo y prepara una gira mundial de conciertos.

Otros títulos reconocidos como JoJo’s Bizarre Adventure, Girls und Panzer y Final Fantasy VII: Advent Children quedaron fuera del Top 3.

Ficha técnica de Bungou Stray Dogs

Título original: Bungo Stray Dogs

Año: 2016

2016 País: Japón

Japón Dirección: Takuya Igarashi

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.