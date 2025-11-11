Bryan Ganoza reveló cuánto gana por noche como bailarín en Las Vegas: esta es la sorpresiva suma

Bryan Ganoza se unió a la comunidad de los Latin Grammy.

Bryan Ganoza, reconocido bailarín y cantante costarricense, dio a conocer la cantidad de dinero que gana durante una noche en su trabajo, que desempeña en clubes nocturnos de Las Vegas, Estados Unidos.

Las declaraciones las realizó en el programa De boca en boca, donde fue invitado por videollamada para hablar sobre su próxima aparición en los Latin Grammy como miembro oficial de esta exclusiva comunidad artística. También presentó su más reciente canción, Copa tras copa, y adelantó que trabaja en un nuevo álbum.

Durante la conversación con los presentadores y el periodista Diego Piñar, este último le consultó sobre su empleo como bailarín exótico y le preguntó cuánto dinero ganaba en una noche.

La respuesta sorprendió a todos. Ganoza afirmó que depende de la noche, pero en un buen día puede terminar con unos $1.000, cerca de medio millón de colones.

Entre risas, Mauricio Hoffmann y Bismarck Méndez bromearon con la posibilidad de unirse a Ganoza. “¿Cómo le va a los mayores de cincuenta por allá?”, preguntó Méndez entre risas.

El cantante costarricense inició una nueva etapa con un tema de regional mexicano y aseguró que pronto tendrá más sorpresas para el público que lo sigue y apoya.