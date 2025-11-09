Viva

Brittany Snow contó por qué alejarse de Hollywood en el apogeo de su carrera le salvó la vida

La actriz de ‘Notas perfectas’ compartió cómo un retiro temprano le ayudó a superar una etapa crítica en su salud mental y retomar su carrera

Por O Globo / Brasil / GDA
Brittany Snow reveló que dejar Hollywood a los 23 años fue una decisión vital para superar su ansiedad y volver a actuar con una nueva perspectiva.
Brittany Snow reveló que dejar Hollywood a los 23 años fue una decisión vital para superar su ansiedad y volver a actuar con una nueva perspectiva. (MICHAEL TRAN/AFP)







