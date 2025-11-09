Brittany Snow contó por qué alejarse de Hollywood en el apogeo de su carrera le salvó la vida

Brittany Snow reveló que dejar Hollywood a los 23 años fue una decisión vital para superar su ansiedad y volver a actuar con una nueva perspectiva.

Estar en Hollywood puede parecer un sueño, pero quienes forman parte de esa industria enfrentan presiones que muchas veces afectan su bienestar. Ese fue el caso de Brittany Snow, quien decidió alejarse de la actuación cuando tenía 23 años, a pesar de estar en pleno auge de su carrera.

La actriz, conocida por su participación en la trilogía Notas perfectas, explicó en una entrevista publicada por la revista Self que esa decisión fue esencial para su vida. Afirmó que alejarse del espectáculo fue una medida necesaria para proteger su salud mental.

A los 21 años, Snow había abordado públicamente sus problemas con trastornos alimentarios y salud mental en un artículo para la revista People. La reacción fue negativa. Dos años después, tomó la decisión de alejarse del foco mediático para enfocarse en su recuperación.

Durante ese periodo fuera de cámaras, Snow señaló que buscó proyectos que le devolvieran el entusiasmo por vivir. Indicó que, de no haber tomado ese camino, probablemente no estaría viva. En una entrevista posterior para People, mencionó que ese tiempo fue clave para aprender a manejar su ansiedad.

Relató que siempre ha sido una persona nerviosa y que la actuación no contribuía a mejorar ese estado, especialmente por la exigencia de las audiciones. Confesó que creyó que tendría que reiniciar su carrera desde cero, pero valoró ese retiro como una oportunidad de autoconocimiento.

Su regreso se dio en 2011 con el estreno de Notas perfectas, la producción más exitosa de su trayectoria hasta ahora. Desde entonces, aseguró que ese tiempo de pausa le permitió tener una visión más clara sobre su vida y su rumbo profesional.

Actualmente, Brittany Snow tiene 39 años y actúa como protagonista en la serie Las esposas cazadoras, donde interpreta a Sophie. Comentó que se siente identificada con su personaje por su forma directa de expresarse. Valoró que, en la actualidad, exista más apertura para hablar de salud mental y reconoció que su historia personal contribuyó a esa conversación pública.

Su carrera despegó en 2006 con la comedia Todas contra John, en la que interpretó a Kate Spencer. Desde entonces, se ha mantenido en la industria de forma constante, aunque con un enfoque más equilibrado.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.