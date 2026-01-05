Británico que caminó 27 años alrededor del mundo teme nadar el último tramo hasta Inglaterra

El aventurero británico Karl Bushby está a punto de concluir una caminata de 27 años, pero las normas del Eurotúnel amenazan su llegada a Inglaterra.

Un británico que caminó casi tres décadas alrededor del mundo enfrenta ahora el obstáculo más complejo de su travesía. Karl Bushby, exparacaidista de 56 años, teme no recibir autorización para cruzar el túnel del canal de la Mancha y verse obligado a nadar el último tramo hacia Inglaterra.

Bushby inició su recorrido en 1998 en Chile con un objetivo claro. Llegar caminando hasta Hull, en el norte de Inglaterra. A la fecha, suma unos 58.000 kilómetros recorridos exclusivamente a pie, sin utilizar transporte mecanizado.

El problema surge en el cruce entre Francia e Inglaterra. Las normas de seguridad del Eurotúnel podrían impedirle avanzar por un túnel de servicio. El británico se impuso desde el inicio una regla estricta. No usar barcos, trenes ni ningún medio motorizado durante toda la expedición.

Ante un eventual rechazo, la única alternativa sería cruzar a nado el canal de la Mancha. Bushby indicó que aún no realizó el contacto formal con las autoridades. Señaló que tiene una carta lista y que solo necesita ubicar al funcionario adecuado. Se mostró optimista, aunque reconoció que desconoce la dificultad real del trámite.

Una travesía marcada por desafíos extremos

La caminata de Bushby incluyó episodios poco comunes. Para evitar ingresar a Irán y Rusia, nadó más de 270 kilómetros en el mar Caspio. El trayecto duró 31 días y conectó Kazajistán con Azerbaiyán. También enfrentó pasos acuáticos en el estrecho de Bering, entre Asia y América del Norte.

A pesar de esas experiencias, el aventurero admitió inquietud ante el canal de la Mancha. Explicó que se trata de aguas mucho más frías y que nadar sería la última opción posible.

Actualmente se encuentra en Hungría. Desde allí, reflexionó sobre el impacto cultural del recorrido. Afirmó que las diferencias entre los pueblos resultaron superficiales y que la hospitalidad predominó en la mayoría de países. Mencionó a Rusia como uno de los lugares donde percibió mayor distancia inicial hacia los extranjeros.

El reto después de llegar a casa

Con la llegada a Hull cada vez más cerca y el reencuentro con su madre en el horizonte, Bushby reconoció un nuevo desafío. El fin de la caminata podría marcar un vacío personal. Indicó que el propósito central de su vida durante 27 años terminaría de forma abrupta.

El británico señaló que tiene ideas para el futuro. Sin embargo, admitió incertidumbre ante una vida lejos de la ruta, bajo mayor exposición mediática y con la necesidad de buscar empleo e iniciar una nueva etapa.

