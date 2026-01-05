Viva

Británico que caminó 27 años alrededor del mundo teme nadar el último tramo hasta Inglaterra

Tras recorrer 58.000 kilómetros a pie desde Chile, Karl Bushby enfrenta el obstáculo final antes de llegar a su hogar en el norte de Inglaterra

Por O Globo / Brasil / GDA
El aventurero británico Karl Bushby está a punto de concluir una caminata de 27 años, pero las normas del Eurotúnel amenazan su llegada a Inglaterra.
El aventurero británico Karl Bushby está a punto de concluir una caminata de 27 años, pero las normas del Eurotúnel amenazan su llegada a Inglaterra. (Karl Bushby/X)







