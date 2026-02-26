Viva

Británica en España desata debate al revelar la palabra en español que más detesta: tiene múltiples significados

Anna explicó en un video viral por qué una palabra le genera confusión al aprender español en España

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
La creadora de contenido expuso los distintos usos de “quedar” y abrió debate sobre la complejidad del español.
La creadora de contenido expuso los distintos usos de “quedar” y abrió debate sobre la complejidad del español. (@annainespana/TikTok)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaEspañaTikTok
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.