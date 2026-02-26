Británica en España desata debate al revelar la palabra en español que más detesta: tiene múltiples significados

La creadora de contenido expuso los distintos usos de “quedar” y abrió debate sobre la complejidad del español.

Una joven británica que vive en España generó debate en redes sociales tras revelar cuál es la palabra en español que más le frustra. Se trata del verbo “quedar”, al que señaló por sus múltiples significados y usos en contextos distintos.

Anna, creadora de contenido en TikTok, publicó un video en el que explicó que, como extranjera que aprende el idioma, enfrenta términos que complican su proceso. La grabación acumuló millones de visualizaciones y comentarios en pocas horas.

En el video, la joven indicó que el verbo “quedar” le resulta especialmente difícil por su versatilidad. Señaló que la palabra cambia de sentido según la situación, lo que le genera confusión constante.

Para ilustrar su punto, enumeró varios ejemplos cotidianos. En el primero, explicó que la frase “solo me quedan cinco euros” se refiere a la cantidad de dinero restante.

Luego mencionó otro caso que la desconcierta. Expuso que “ya quedé con unos amigos” alude a un compromiso previo o una cita social.

También citó el uso relacionado con la apariencia. Indicó que cuando alguien dice “ese vestido te queda genial” habla de cómo luce una prenda en una persona.

Añadió otro ejemplo vinculado con la ubicación. Señaló que la expresión “el restaurante queda supercerca” describe la localización de un lugar.

Como último caso, mencionó el sentido de resultado. Explicó que en la frase “la cena te quedó perfecta” el verbo se refiere al resultado final de una acción.

La joven también subrayó que en España se utiliza con frecuencia la forma pronominal “quedarse”. Afirmó que esto añade un nuevo nivel de complejidad a su aprendizaje.

Ante lo que describió como un caos lingüístico, Anna expresó con humor que el español representa un reto constante. Esa reflexión la llevó a pensar en la dificultad que enfrentan los hispanohablantes cuando aprenden inglés.

La publicación se volvió viral en TikTok. Algunos usuarios intentaron explicarle las reglas gramaticales. Otros comentaron que “quedar” es solo una muestra de la riqueza del idioma.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.