Brie Larson terminó con su pareja por ‘Super Mario’ y ahora protagoniza la nueva película del personaje

Brie Larson lidera la nueva película de 'Mario' y terminó una relación pasada por su pasión por ese universo de juegos.

La actriz Brie Larson puso fin a una relación sentimental porque su pareja tenía una obsesión con los videojuegos de Mario.

Años después, esa misma franquicia se convirtió en parte clave de su carrera profesional: será protagonista de Super Mario Galaxy, cuyo estreno está previsto para abril de 2026.

Larson, quien ganó el Óscar en 2016 por La habitación, dará vida a Rosalina, uno de los personajes principales de esta esperada secuela animada. La película es continuación directa de Super Mario Bros, que recaudó más de $1.300 millones en taquilla mundial.

La historia personal detrás de su llegada al universo de Mario se conoció gracias a un video que publicó en su canal de YouTube en 2020. En él relató que, durante una relación anterior, su pareja criticó el tiempo que ella dedicaba a los videojuegos. Ante la falta de comprensión, decidió terminar la relación.

Brie Larson expresó en ese momento su pasión por los títulos de Nintendo, especialmente los que tienen como protagonista al famoso fontanero. Ahora, esa afición forma parte de su carrera como actriz.

Luego de la publicación del tráiler oficial, surgieron comentarios que recordaron el bajo desempeño en taquilla de The Marvels, otra cinta protagonizada por Larson. Ese filme alcanzó $84 millones y se convirtió en la película con menor recaudación de la historia de Marvel Studios.

Algunos usuarios en X sugirieron que la presencia de la actriz podría ser un factor de riesgo para el éxito comercial de la próxima película de Mario. A pesar de las críticas, la expectativa en torno a la secuela continúa creciendo.

