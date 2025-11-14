Viva

Brie Larson terminó con su pareja por ‘Super Mario’ y ahora protagoniza la nueva película del personaje

La actriz será la protagonista de la nueva cinta de ‘Super Mario’. Terminó una relación por su pasión por los videojuegos de Nintendo

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Brie Larson lidera la nueva película de 'Mario' y terminó una relación pasada por su pasión por ese universo de juegos. (MICHAEL TRAN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCBrie LarsonSuper MarioNintendoPelícula
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.