Brasileño guarda tesoros de Michael Jackson y podría recibir más de $50 millones por una pieza inédita

Un brasileño guarda una cinta inédita de Michael Jackson y analiza venderla por más de $50 millones tras un fallo legal.

Marcelo Cunha, de 66 años, conserva desde hace más de tres décadas una colección de objetos vinculados a figuras del espectáculo internacional. Entre ellos destaca una grabación inédita de Michael Jackson, que podría alcanzar un valor superior a $50 millones en el mercado.

El brasileño trabajó como conductor durante la visita del cantante en 1993. En ese periodo, convivió una semana con el artista. Al finalizar la gira, recibió como obsequio una cinta VHS con el registro de un concierto en Argentina. El material supera una hora de duración y no se divulgó.

Cunha indicó que el propio equipo del artista documentaba cada presentación. Según explicó, el cantante le entregó la cinta junto con una nota firmada. El propietario planea subastar el material o negociar de forma directa con un comprador interesado.

Para acceder a esta pieza, el interesado debe disponer de al menos $50 millones. El caso incluso llegó a instancias legales cuando familiares del artista intentaron recuperar el video. Un proceso judicial determinó que el objeto pertenece a Cunha. La normativa le impide explotar el contenido, pero sí le permite venderlo como obra de arte. El artículo figura en su declaración de impuestos.

El material se mantiene bajo resguardo en un lugar que el dueño no revela. Además de la grabación, Cunha posee un guarda-sol utilizado por Michael Jackson durante su llegada a Brasil. El objeto se lo entregó Bill Bray, jefe de seguridad del artista, tras un traslado desde el aeropuerto hasta el hotel.

En ese momento, el cantante evitó el contacto con multitudes en la terminal aérea. El equipo coordinó su salida directa hacia el vehículo. Durante ese traslado, el artista portaba el accesorio para protegerse del sol.

El guarda-sol se encuentra en proceso de negociación por $300.000 y ya existen interesados. Otro objeto que estuvo en manos de Cunha fue una chaqueta utilizada por el cantante durante su estadía en Brasil. La prenda quedó olvidada en el vehículo.

Tras la muerte del artista en 2009, surgió la posibilidad de subastarla. Cunha descartó la opción y decidió entregarla a Rodrigo Teaser, reconocido imitador del cantante.

El brasileño también resguarda objetos de otras figuras internacionales como Madonna, Keith Richards y la banda Kiss, quienes utilizaron sus servicios de transporte durante una etapa de alta actividad musical en el país.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.