Viva

Brasileño guarda tesoros de Michael Jackson y podría recibir más de $50 millones por una pieza inédita

Una grabación exclusiva y objetos personales del artista permanecen en manos de un exconductor que evalúa venderlos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Imágenes del cantante estadounidense Michael Jackson en concierto.
Un brasileño guarda una cinta inédita de Michael Jackson y analiza venderla por más de $50 millones tras un fallo legal. (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGMichael Jackson
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.