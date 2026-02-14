Brad Pitt reveló cuáles fueron las únicas dos actrices que lo deslumbraron a lo largo de toda su carrera

Brad Pitt habló recientemente sobre un momento clave de su carrera. A los 62 años, el actor repasó sus inicios en Hollywood y mencionó que solo dos actrices lo deslumbraron desde el primer encuentro. Se trató de Geena Davis y Susan Sarandon, compañeras de elenco en la película Thelma & Louise.

En una entrevista para el pódcast New Heights, conducido por Jason y Travis Kelce, Pitt recordó su paso por esta producción dirigida por Ridley Scott, estrenada en 1991. Allí interpretó a J.D., un joven que seduce al personaje de Davis y termina robando el dinero de las protagonistas. Esta participación marcó su primer papel importante en el cine.

Según relató, tanto Davis como Sarandon le impresionaron por su talento y presencia escénica. Las calificó como actrices de “categoría A” por su nivel profesional. Añadió que el impacto fue breve, pero significativo.

Brad Pitt destacó especialmente la escena romántica que compartió con Geena Davis, y explicó que tardaron dos días en filmarla. Describió a la actriz como amable y delicada, y aseguró que ella lo apoyó durante la grabación.

En 2021, Susan Sarandon también habló sobre esa experiencia. Mencionó que Pitt logró aportar carisma y humor a su personaje, a pesar de que el guion no lo exigía. Consideró que el actor se esforzó por construir un papel complejo y diferente.

Susan Sarandon y Geena Davis asisten a la experiencia de proyección benéfica al aire libre por el 30.º aniversario de "Thelma & Louise". (AMY SUSSMAN/Getty Images via AFP)

Geena Davis, por su parte, recordó la audición del actor y afirmó que pudo notar de inmediato su talento. Aseguró que tenía un “algo” especial que lo diferenciaba y que eso fue evidente desde el inicio. Añadió que su desempeño en el cine ha sido sólido a lo largo del tiempo.

Tras su rol en Thelma & Louise, Brad Pitt enfrentó el reto de ser encasillado en personajes románticos.

En una entrevista con The New York Times, explicó que durante los años noventa solo le ofrecían ese tipo de papeles. Dijo que la situación lo decepcionó y que, por esa razón, decidió enfocarse en proyectos con historias de mayor calidad.

Ese cambio de dirección fue evidente en la década siguiente, cuando asumió papeles más desafiantes. Uno de los más relevantes fue el de Aquiles en Troya, película estrenada en 2004, que consolidó su carrera como una de las figuras más destacadas de la industria.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.