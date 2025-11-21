Brad Pitt filmó escena de striptease frente a Jennifer Aniston: revelan detalles ocultos 24 años después

Radar Online difundió nuevos detalles sobre la escena de striptease de Brad Pitt en La Gran Estafa y la presencia de Jennifer Aniston en el set.

Una stripper profesional reveló detalles desconocidos sobre la filmación de una escena con el actor Brad Pitt en la película La Gran Estafa (Ocean’s Eleven, 2001).

Un informe del medio Radar Online afirmó que la actriz Jennifer Aniston, quien era la esposa del actor en ese momento, estuvo presente en el set mientras se grababa la secuencia.

La escena se desarrolló en un club nocturno de Las Vegas. El personaje de Pitt observó el espectáculo para obtener una llave que permitía acceder al casino elegido como objetivo del robo. La bailarina Kelly Adkins aseguró a la prensa internacional que muy pocas mujeres podían decir que realizaron un striptease para el actor.

Una fuente citada por Radar Online indicó que Pitt colocó su brazo sobre los hombros de Adkins en un gesto amistoso. La fuente mencionó que el actor comentó que no sabía quién se sentía más nervioso durante la grabación.

El medio también afirmó que Aniston estuvo cerca del rodaje. La fuente aseguró que el equipo bromeó con Pitt al advertirle que su esposa tal vez debía cubrirse los ojos durante la danza. Según la misma persona, Pitt afirmó que Aniston se encontraba tranquila con la situación.

La película La Gran Estafa, junto con sus secuelas La Nueva Gran Estafa (Ocean’s Twelve, 2004) y Ahora Son 13 (Ocean’s Thirteen, 2007), reunió a figuras como George Clooney, Julia Roberts, Matt Damon, Don Cheadle, Andy Garcia, Vincent Cassel, Al Pacino y Catherine Zeta-Jones.

A inicios de octubre, Clooney comentó a E! News que obtuvo el visto bueno de Warner Bros. para iniciar la preproducción de una nueva entrega de la franquicia. El actor indicó que las filmaciones podrían iniciar dentro de nueve o diez meses, dependiendo de la disponibilidad del elenco.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.