Bill Gates transfirió $7,88 billones a fundación de su exesposa tras divorcio

Una declaración fiscal reveló que Bill Gates entregó $7,88 billones a la fundación creada por Melinda French Gates como parte del acuerdo de divorcio.

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, transfirió casi $7,88 billones a la Pivotal Philanthropies Foundation, organización privada creada por su exesposa Melinda French Gates. La operación formó parte del acuerdo financiero posterior al divorcio del matrimonio y figura entre las mayores donaciones filantrópicas registradas de forma pública.

La información surgió a partir de una declaración fiscal de 2024, analizada por el periodista Theodore Schleifer, del The New York Times. El documento expuso por primera vez detalles concretos del reparto económico tras la separación anunciada en mayo de 2021 y la posterior división de sus iniciativas filantrópicas en 2024.

El registro indicó que Gates realizó una donación exacta de $7,88 billones a la fundación fundada por Melinda en 2022. La transferencia ocurrió el mismo año en que ella dejó la copresidencia de la Fundación Bill y Melinda Gates, decisión comunicada en mayo de 2024.

En ese momento, Melinda señaló que Gates destinaría $12,5 billones a respaldar sus proyectos de caridad. Sin embargo, los términos específicos del acuerdo no se divulgaron de manera pública.

La Pivotal Philanthropies Foundation confirmó que el compromiso financiero total se cumplió. Según un portavoz de la organización, la donación cercana a $7,9 billones correspondió a una parte de ese acuerdo global.

La fundación se consolidó como una de las mayores entidades privadas de Estados Unidos. Al cierre de 2023, un año después de su creación, contaba con $604 millones en efectivo. En 2024, sus activos ascendieron a $7,4 billones, pese a que realizó menos de $500 millones en donaciones filantrópicas durante ese periodo.

Bill y Melinda Gates anunciaron su divorcio tras casi 30 años de matrimonio. Durante ese tiempo, crearon la Fundación Gates y tuvieron tres hijos. Tres años después de la separación, Melinda abandonó la estructura directiva de la fundación conjunta.

En una entrevista publicada en abril por la revista People, Melinda expuso que considera una responsabilidad personal usar su fortuna para apoyar a las personas más necesitadas. También indicó que los recursos de gran escala deben destinarse de forma estratégica para generar el mayor impacto posible.

