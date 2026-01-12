Viva

Bill Gates transfirió $7,88 billones a fundación de su exesposa tras divorcio

La transferencia figura entre las mayores donaciones privadas y se relaciona con el acuerdo económico tras la separación anunciada en 2021

Por O Globo / Brasil / GDA
(FILES) In this file photo taken on September 26, 2018 Bill Gates and his wife Melinda Gates introduce the Goalkeepers event at the Lincoln Center in New York. - Bill and Melinda Gates have announced that they are divorcing after 27 years of marriage. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
Una declaración fiscal reveló que Bill Gates entregó $7,88 billones a la fundación creada por Melinda French Gates como parte del acuerdo de divorcio. (LUDOVIC MARIN/AFP)







O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

