Ben Affleck recuerda la enorme vergüenza que sintió al quedar fuera del Óscar en la noche de su mayor triunfo

Affleck revivió la noche en que 'Argo' triunfó en los Óscar, mientras él enfrentó una de las mayores decepciones de su carrera.

Ben Affleck volvió a referirse a uno de los episodios más incómodos de su trayectoria en Hollywood. El actor y director recordó la nota amarga que le dejó la ceremonia de los Premios Óscar de 2013, cuando Argo ganó el galardón a mejor película, pero la Academia lo dejó fuera de la categoría de mejor director.

El relato surgió durante su participación en el programa televisivo Jimmy Kimmel Live!, transmitido el lunes 5. Affleck señaló que la situación generó una vergüenza enorme, debido a las expectativas creadas antes del anuncio oficial de los nominados.

El intérprete explicó que la percepción de una posible nominación no nació de declaraciones propias. Diversos medios especializados lo ubicaron como favorito tras ganar en la misma categoría en los Globos de Oro, los Critics Choice Awards y los Premios Bafta.

Affleck recordó que el día del anuncio despertó sin mayor expectativa. Sin embargo, el ambiente mediático intensificó el momento cuando varias personas le informaron que su nombre no figuraba entre los nominados a mejor director.

Argo, estrenada en 2012, acumuló siete nominaciones al Óscar. Además del premio a mejor película, la producción obtuvo las estatuillas a mejor edición y mejor guion adaptado. Affleck también formó parte del elenco del filme.

Durante la conversación televisiva, el presentador Jimmy Kimmel comparó ese episodio con un caso reciente. Mencionó que algo similar ocurrió con Leonardo DiCaprio en los Critics Choice Awards de este año, cuando Una batalla tras otra (2025) ganó mejor película, mejor director y mejor guion adaptado, pero DiCaprio perdió el reconocimiento a mejor actor frente a Timothée Chalamet.

Affleck amplió detalles del llamado día del desaire, el cual coincidió con la ceremonia de los Critics Choice Awards de aquel año. Relató que al llegar a la alfombra roja enfrentó a cientos de personas interesadas en preguntarle cómo se sentía tras quedar fuera de la nominación.

El actor señaló que la situación resultó especialmente incómoda porque nunca afirmó que recibiría la nominación. Aun así, debió responder de forma constante sobre una expectativa que no impulsó personalmente.

Antes del reconocimiento de Argo, Affleck ya contaba con un Óscar en su carrera. En 1997 obtuvo la estatuilla a mejor guion original junto a Matt Damon por Mente indomable.

