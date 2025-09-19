Viva

Bella Hadid lucha contra la enfermedad de Lyme: vea las impactantes fotos de su tratamiento en el hospital

La supermodelo estadounidense recibe atención médica constante. Su madre compartió con sus seguidores las imágenes y un conmovedor mensaje

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
La estadounidense Bella Hadid es una de las más reconocidas Ángeles de Victoria's Secret. Su carrera la llevó a ser una supermodelo de talla mundial. Fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme hace más de 10 años. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bella HadidEnfermedad de Lyme
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.