Bella Hadid lucha contra la enfermedad de Lyme: vea las impactantes fotos de su tratamiento en el hospital

La estadounidense Bella Hadid es una de las más reconocidas Ángeles de Victoria's Secret. Su carrera la llevó a ser una supermodelo de talla mundial. Fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme hace más de 10 años.

Desde hace más de una década, la supermodelo estadounidense Bella Hadid ha lidiado con la enfermedad de Lyme, un padecimiento que le fue diagnosticado cuando tenía 16 años.

Su lucha contra la enfermedad ha sido dura, pero en los últimos días se ha complicado, según mostró Yolanda Hadid, su madre, en redes sociales.

Yolanda compartió varias fotografías de su hija en un hospital, siendo atendida por médicos y recibiendo tratamiento. Las imágenes son conmovedoras e impactantes, pero también lo es el mensaje que Yolanda escribió en homenaje a su hija:

“Como comprenderán, ver a mi Bella luchar en silencio ha desgarrado la desesperanza más profunda que siento.

”La discapacidad invisible de la enfermedad neurológica crónica de Lyme es difícil de explicar o comprender para cualquiera”, escribió la dolida mamá.

”Intento predicar con el ejemplo en nuestra lucha contra la enfermedad de Lyme, pero mi propio dolor no se compara con el de ver sufrir a mi bebé“, agregó.

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana transmitida por la picadura de una garrapata, que puede causar síntomas como fiebre, dolor articular y muscular, fatiga extrema y, en casos graves, afectar órganos como el corazón, el cerebro y el sistema nervioso central.

La lucha de Bella Hadid contra la enfermedad de Lyme

La enfermedad de Lyme impactó negativamente la vida personal, profesional y deportiva de Bella Hadid, quien, curiosamente, fue una destacada jinete de equitación y soñaba con representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos.

Además, el padecimiento ha generado en ella periodos de ansiedad y depresión a lo largo de los años.

Sobre esto también se refirió su madre en la publicación en Instagram: “Eres implacable y valiente (...) Admiro tu valentía y tu disposición a seguir luchando por tu salud a pesar de los protocolos fallidos y los innumerables contratiempos que has enfrentado”, escribió.

Agregó que no hay palabras para describir la oscuridad, el dolor y el infierno desconocido que ha vivido la modelo desde su diagnóstico.

“No estás sola, te prometo que te apoyaré en cada paso del camino, sin importar cuánto tiempo lleve. Has luchado durante otro mes de tratamiento y sé que Dios es bueno, los milagros ocurren todos los días”, manifestó.

