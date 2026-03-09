Viva

Belinda y J Balvin animaron lujosa fiesta de XV años en México: esto cobrarían por un evento privado

La celebración de una joven en Tabasco llamó la atención en redes por su alfombra roja, invitados famosos y presentaciones en vivo de artistas internacionales

Por El Universal / México / GDA
Videos de una fiesta de XV años con Belinda, J Balvin y Xavi se volvieron virales. El evento generó curiosidad sobre cuánto cuesta contratar a estos artistas. (Instagram: @belindapop/Jeffrey Zamora)







El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

