Belinda y J Balvin animaron lujosa fiesta de XV años en México: esto cobrarían por un evento privado

Videos de una fiesta de XV años con Belinda, J Balvin y Xavi se volvieron virales. El evento generó curiosidad sobre cuánto cuesta contratar a estos artistas.

Una fiesta de XV años en Tabasco, México, captó la atención nacional en redes sociales. Videos del evento circularon ampliamente. Muchos usuarios compararon la celebración con un concierto o incluso con una entrega de premios.

La fiesta correspondió a Mafer, una joven tabasqueña. El evento incluyó una producción poco común para este tipo de celebraciones. El lugar contó con alfombra roja, invitados reconocidos y presentaciones musicales en vivo.

La conducción de la alfombra roja estuvo a cargo de Galilea Montijo, quien presentó a los asistentes. Durante la celebración, Belinda apareció para cantarle las mañanitas a la festejada, uno de los momentos más comentados en redes sociales.

Sin embargo, lo que más sorprendió a los usuarios fue el espectáculo musical. En lugar de la tradicional banda, la fiesta contó con la participación de Xavi, J Balvin y el grupo Matute, quienes amenizaron el evento con presentaciones en vivo.

Según fuentes extraoficiales, la celebración habría alcanzado un costo cercano a 45 millones de pesos mexicanos. La cifra generó debate en redes sociales. También provocó curiosidad sobre el precio de contratar a estos artistas para un evento privado.

¿Cuánto cobran J Balvin y Xavi por un evento privado?

El precio de una presentación privada varía según diversos factores. Entre ellos destacan la disponibilidad del artista, la fecha del evento, la logística, el transporte y los gastos de producción.

De acuerdo con la plataforma Celebrity Talent International (CTI), el cantante colombiano J Balvin tiene una tarifa base estimada entre $500.000 y $749.000. Esa cifra equivale aproximadamente a 8,99 millones y 13,47 millones de pesos mexicanos.

En el caso de Xavi, uno de los artistas con mayor crecimiento en el regional mexicano, la misma plataforma ubica su tarifa entre $150.000 y $299.000 por presentación. Ese rango corresponde a 2,7 millones y 5,4 millones de pesos mexicanos.

Estas cifras corresponden únicamente al pago por la presentación. El monto no incluye gastos adicionales como renta del recinto, producción técnica, iluminación, escenario, transporte del artista y su equipo, hospedaje o impuestos.

Sobre Belinda, distintas versiones indican que podría cobrar hasta $500.000 por un concierto privado. No existe una confirmación oficial de esa tarifa.

La presencia de estas figuras internacionales en una celebración privada impulsó la viralidad del evento. Los videos de la fiesta continúan circulando en redes sociales y mantienen el interés de los usuarios.

@larevistadelsureste.mx ✨ 𝐄𝐍 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐀: Los detalles que no se han visto de “𝐋𝐚 𝐂𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐧̃𝐨” 𝐞𝐧 𝐓𝐚𝐛𝐚𝐬𝐜𝐨 México entero se ha detenido ante lo que ya es nombrado el evento social de 2026, los XV’S de Mafer. Más allá de las luces, revelamos los detalles que definieron esta noche de lujo sin precedentes: una atmósfera decorativa de ensueño, la energía de artistas de talla internacional y el símbolo definitivo de exclusividad: el icónico bolso Birkin de Hermès, una pieza de colección que personifica el estatus de este festejo. Una noche donde cada detalle fue cuidado para la historia y que hoy mantiene a las redes sociales en un vuelco total. Descubre la crónica a través de estos videos de una gala que redefinió la elegancia en el sureste. 🥂💎 Producción & Event Planner: @luisgilevent ♬ sonido original - La Revista del Sureste Mx

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.