¡Bebé en camino! Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan a su cuarto hijo

La pareja ha mantenido su vida familiar casi en secreto

Por El Universal / México / GDA
Enrique Iglesias
Enrique Iglesias y su esposa esperan a su cuarto hijo. (La Nación/Tomada de redes sociales)







Enrique IglesiasAnna Kournikova
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

