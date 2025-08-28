¡Bebé en camino! Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan a su cuarto hijo

La familia de Enrique Iglesias y Anna Kournikova crece, pues esperan a su cuarto hijo. La revista Hola España reveló la noticia tras captar a la extenista con su pancita de embarazo mientras llevaba a sus tres hijos a la escuela.

A lo largo de los años, la pareja prefirió mantener en discreción su vida personal, aunque en redes sociales comparten algunos momentos familiares junto a sus mellizos, Nicholas y Lucy, de siete años, y la pequeña Mary, de cinco.

Pronto se sumará un cuarto integrante a la familia, a la que Anna se dedica de lleno, al igual que el cantante. Enrique ha señalado que no planea grabar más discos, aunque sí continuará lanzando sencillos y organizando giras mundiales.

A sus 50 años, el intérprete ha expresado lo importante que es para él disfrutar plenamente de su paternidad: “Tengo unos gemelos de seis años y una niña de cuatro años, así que cada día que pasa crecen rapidísimo y quiero disfrutar. En 24 horas ya han crecido”, declaró en 2024.

La historia de amor entre ambos comenzó en 2001, durante la grabación del videoclip de Enrique Iglesias Escape, donde Kournikova interpretó a su interés amoroso. La química entre ellos fue instantánea, tanto en la pantalla como fuera de ella.