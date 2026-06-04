Barbero costarricense estalla ante queja de cliente que envió a su hijo por un corte de pelo: ‘Uno no es adivino’

El barbero costarricense aclaró que su tarifa es fija y no está sujeta a estilos. Fotografía de carácter ilustrativo.

El barbero y creador de contenido costarricense Raudin Moses estalló contra un cliente que se quejó con él, debido a que no quedó satisfecho con el corte que el peluquero le realizó a su hijo.

De acuerdo con Moses, el hombre envió al menor de edad solo a la barbería y horas después le escribió un mensaje por WhatsApp con la queja. El barbero aportó el pantallazo de la conversación en que se lee: “No me gustó el corte que le hizo a mi hijo, porque solo le quitó las patillas y, diay, pagar ¢5.000 por eso nada que ver”.

El estilista, quien se promociona como el Barbero del guetto, expresó en un video su desacuerdo, argumentando que él siguió las indicaciones que le dio el menor de edad.

“Y si a usted como padre no le gusta el corte que su hijo lleva a la casa, usted no puede culpar al barbero, mi hermano. Porque el barbero no tiene culpa del corte que su hijo llegó a decirle; uno no es adivino”, dijo.

Además, aclaró que no está en la obligación de regalar un nuevo corte que sí cumpla las expectativas del padre y que su tarifa es fija, independientemente de la cantidad de cabello o el estilo.

“Si es un taper, si fue un low fade, si fue un high fade, si fue solo las puntas, eso no es mi culpa. Porque yo trabajo por corte, no por estilo. Si yo cobrara por estilo, cobraría más caro, pero no", sentenció.

En la descripción del video, subido a TikTok, Moses invitó a que se opinara sobre lo sucedido: “¿Estoy mal?”. En los comentarios, los usuarios se mostraron, en su mayoría, a favor del peluquero.

“Bien dicho, hay que valorar el trabajo”, “Toda la razón”, “(Algunos clientes) se abusan, fatal”, “Se entiende su punto, pero no me parece bien ¢5.000 por quitar unas patillas”, fueron algunos de los mensajes.