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Barbero costarricense estalla ante queja de cliente que envió a su hijo por un corte de pelo: ‘Uno no es adivino’

El también creador de contenido expuso la situación y consultó la opinión de sus seguidores

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Por Juan Pablo Sanabria
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El barbero costarricense aclaró que su tarifa es fija y no está sujeta a estilos. Fotografía de carácter ilustrativo. (José Cordero)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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