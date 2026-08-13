Viva

Bajo tratamiento constante: cantante de BTS revela el problema de salud que ocultó por años

El joven, de 30 años, contó que toma medicamento y debe ir al hospital de forma periódica

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya y El Tiempo / Colombia / GDA
Kim Tae-hyung, Park Ji-min, Jungkook, Suga, Kim Seok-jin, RM y J-Hope, miembros del grupo BTS, actúan en el programa «Good Morning America» el 15 de mayo de 2019 en la ciudad de Nueva York.
Tiempo atrás, los integrantes de BTS tuvieron una pausa para cumplir el servicio militar en Corea del Sur. (NOAM GALAI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BTSV
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.