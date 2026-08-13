Bajo tratamiento constante: cantante de BTS revela el problema de salud que ocultó por años

Tiempo atrás, los integrantes de BTS tuvieron una pausa para cumplir el servicio militar en Corea del Sur.

V, de BTS, reveló un problema de salud que mantenía en privado y que confirma una severa pérdida de audición. El cantante surcoreano Kim Tae-hyung explicó que recibe tratamiento médico especializado, debido a que la capacidad de su oído derecho se redujo al 30% tras el servicio militar.

La revelación ocurrió durante una transmisión en directo que realizó junto a Jungkook, otro de los integrantes de la agrupación. V aprovechó el encuentro con sus seguidores para explicar cómo ha cambiado su capacidad auditiva y cuánto ha afectado a su día a día.

“Si la audición en mi oído izquierdo es de 100%, en el derecho es de solo unos 30%”, afirmó V, según BBC News.

El cantante, de 30 años, reveló que la pérdida auditiva comenzó hace aproximadamente dos años y medio. Sin embargo, reconoció que durante un tiempo decidió no prestarle demasiada atención.

Según relató, el problema se agravó mientras cumplía con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. V ingresó al ejército en 2023 y finalizó su servicio en junio de 2025, periodo en el que los siete integrantes de BTS pausaron sus actividades como grupo para cumplir con esta obligación.

V admitió también que inicialmente pensó que podía superar la situación por su cuenta. El artista creyó que se trataba de una cuestión relacionada con la “fortaleza mental”, por lo que no buscó atención médica de inmediato.

Con el paso del tiempo, la situación lo llevó a buscar ayuda profesional. Actualmente, el cantante sigue un tratamiento, toma medicamentos y realiza visitas periódicas al hospital para controlar su pérdida auditiva.

La confesión llega en un momento importante para BTS, ya que el grupo retomó sus actividades con sus siete integrantes y actualmente desarrolla su gira mundial Arirang.