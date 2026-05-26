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Bad Bunny llega al cine este 2026 en una de las películas más esperadas de los últimos años

El artista puertorriqueño es la gran sorpresa del filme, que este lunes estrenó un adelanto

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Por Juan Pablo Sanabria
Bad Bunny en el Super Bowl 2026 y el costarricense Raúl Zúñiga, conocido como Chino, de 88 años.
Bad Bunny en el Super Bowl 2026. (redes/Captura de video)







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Bad BunnyToy Story 5Pixar
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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