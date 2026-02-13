Viva

Avión de influencer que aterrizó sin permiso en la Antártida inicia retorno tras sanción y veto de tres años

La aeronave permaneció retenida desde junio tras un aterrizaje irregular y su piloto acordó pagar $30.000 y no ingresar al país por tres años

Por El Mercurio/GDA/Chile
Ethan Guo, piloto e influencer de 19 años, fue sancionado por aterrizar sin permiso en la Antártida.
Ethan Guo, piloto e influencer de 19 años, fue sancionado por aterrizar sin permiso en la Antártida. (Instagram/@ethanguo.rtw)







El Mercurio/GDA/Chile

