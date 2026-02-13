Avión de influencer que aterrizó sin permiso en la Antártida inicia retorno tras sanción y veto de tres años

Ethan Guo, piloto e influencer de 19 años, fue sancionado por aterrizar sin permiso en la Antártida.

El avión CESSNA 182Q Skylane que aterrizó sin autorización en la Antártida en junio del año pasado inició su regreso al continente, según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) mediante un comunicado oficial.

La aeronave, con matrícula norteamericana y piloteada en su momento por el influencer estadounidense Ethan Guo, despegó desde el extremo sur y sigue un itinerario que incluye el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, en Punta Arenas.

De acuerdo con la DGAC, el retorno fue posible luego de que el responsable de la aeronave y el piloto chileno a cargo del vuelo acreditaron el cumplimiento de todos los requisitos técnicos exigidos para este tipo de operación aérea.

Escolta de la Fuerza Aérea de Chile

Según datos del servicio de monitoreo FlightRadar24, la aeronave viaja este jueves escoltada por un avión Twin Otter de la Fuerza Aérea de Chile.

El incidente ocurrió en junio del año pasado, cuando Guo modificó de forma drástica su plan de vuelo original y aterrizó sin permiso en territorio antártico. El piloto no presentó el plan de vuelo correspondiente y fue formalizado por incumplir los códigos aeronáuticos.

Avión permaneció retenido en la Antártica

Tras el aterrizaje irregular, el influencer permaneció cerca de dos meses sin poder salir de la Antártica. Posteriormente regresó del continente blanco en setiembre, más de cuatro meses antes de que la aeronave iniciara su retorno.

El avión quedó retenido en la zona polar mientras avanzaba el proceso judicial.

Guo alcanzó un acuerdo anticipado con la Fiscalía. Como parte de ese acuerdo pagó $30.000 a la Fundación Nuestros Hijos, entidad chilena asociada al Hospital Saint Jude.

Además recibió la prohibición de ingreso a territorio nacional por un plazo de tres años.

