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Australiana supertatuada viaja a España para someterse a modificaciones corporales prohibidas en su país

La australiana conocida como Dragon Girl se realizará dos procedimientos extremos en Barcelona y suma nuevas modificaciones a su llamativa transformación

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Por O Globo / Brasil / GDA
Amber Luke tiene el 95% de su piel tatuada y continúa buscando intervenciones corporales fuera de Australia debido a restricciones legales.
Amber Luke tiene el 95% de su piel tatuada y continúa buscando intervenciones corporales fuera de Australia debido a restricciones legales. (@amberlukereels666/IG)







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